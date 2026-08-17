BBVA mantiene su apuesta por la transición energética y eleva a 560 millones de euros su inversión

BBVA mantiene su apuesta por un futuro limpio. La entidad ha elevado hasta 560 millones de euros (630 millones de dólares) su inversión comprometida en fondos especializados en descarbonización, una estrategia con la que busca acceder a tecnologías y proyectos con elevado potencial de crecimiento, estrechar la relación con los principales gestores internacionales y generar nuevas oportunidades de financiación vinculadas a la transición energética.

Tras una primera fase centrada en adquirir experiencia y ganar presencia en el ecosistema climático, la entidad ha decidido orientar ahora sus inversiones hacia plataformas más maduras y escalables, capaces de impulsar proyectos financiables y acelerar la generación de negocio.

"La transición energética exige movilizar grandes volúmenes de capital y trabajar junto a los principales inversores que están impulsando esa transformación", ha señalado Javier Rodríguez Soler, responsable global de Sostenibilidad y CIB de BBVA.

El directivo ha explicado que la estrategia de inversión en fondos climáticos permite al banco "identificar oportunidades con antelación", ampliar su capacidad para financiar proyectos de descarbonización y consolidar su posición como socio financiero de referencia en el proceso hacia una economía baja en carbono.

En los dos últimos años, BBVA ha cuadruplicado su inversión en fondos de descarbonización y ha reforzado su colaboración con algunos de los principales gestores internacionales especializados en transición energética mediante distintas alianzas estratégicas.

Entre ellas destaca el compromiso de 175 millones de euros (200 millones de dólares) con KKR, anunciado en septiembre de 2024. Sus fondos destinan capital al desarrollo de soluciones climáticas, nuevas tecnologías de descarbonización y transformación de industrias con elevados niveles de emisiones.

A comienzos de este año, BBVA también anunció una alianza estratégica con Alterra, acompañada de un compromiso de inversión de 220 millones de euros (250 millones de dólares).

La entidad continúa ampliando además su cartera de fondos climáticos especializados. La última operación se ha materializado con una inversión de 15 millones de euros (17 millones de dólares) en EQT, fondo que apuesta por compañías vinculadas a la transición energética y al desarrollo de una economía circular más eficiente en el uso de los recursos.

Las inversiones de los últimos años

Durante 2025, BBVA destinó 18 millones de euros (20 millones de dólares) a Apollo Global, cuyo fondo proporciona financiación a empresas maduras que buscan acelerar su transformación hacia modelos de negocio menos intensivos en emisiones. También invirtió 9 millones de euros (10 millones de dólares) en NIO Capital, especializado en compañías en etapas iniciales y de crecimiento relacionadas con la digitalización, la descarbonización y la inteligencia artificial.

En 2024, el banco comprometió 22 millones de euros (25 millones de dólares) en TPG Rise Climate II, un fondo con inversiones en ámbitos como la generación de electricidad limpia, las moléculas y materiales limpios y las soluciones de adaptación al cambio climático.

Las inversiones realizadas en 2022 y 2023 sentaron las bases de esta estrategia, con la entrada en fondos especializados en ámbitos como el hidrógeno verde, la captura de carbono, la fusión nuclear, la descarbonización inmobiliaria, las industrias de difícil descarbonización, el biogás y la economía circular.

Entre estos fondos se encuentran Lowercarbon, con una inversión de 40 millones de euros (45 millones de dólares); Decarbonization Partners, con 22 millones de euros (25 millones de dólares); Just Climate, con 18 millones de euros (20 millones de dólares); Hy24, con 10 millones de euros (11 millones de dólares); Fifth Wall Climate, con 9 millones de euros (10 millones de dólares); y Suma Capital, con 4 millones de euros (5 millones de dólares).

Con estas nuevas inversiones, BBVA pretende combinar el acceso a las principales plataformas internacionales de inversión climática con la identificación de nuevas oportunidades de financiación para empresas y proyectos que afrontan procesos de descarbonización.

La sostenibilidad se ha convertido así en una de las prioridades estratégicas del banco y en uno de sus principales motores de crecimiento. BBVA canalizó 134.000 millones de euros en negocio sostenible durante 2025, un récord anual que supone un incremento del 44% respecto al ejercicio anterior.

En el segundo trimestre de 2026, la entidad alcanzó 82.000 millones de euros en negocio sostenible. Desde 2025 y hasta ese trimestre, el volumen acumulado asciende a 216.000 millones de euros, frente al objetivo de alcanzar los 700.000 millones de euros entre 2025 y 2029.

Además, BBVA participará como banco global (Global Banking Partner) en la COP31, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que tendrá lugar entre el 9 y el 20 de noviembre en Antalya (Turquía).

A través de esta colaboración, el banco trabajará junto a la presidencia de la cumbre y Naciones Unidas para impulsar la financiación de la transición energética y acelerar la puesta en marcha de soluciones destinadas a avanzar hacia una economía baja en carbono.