Ángel (27 años), de pescadero a camionero ganando más de 2.000 euros: "El primer día fue el más duro para mí"

Cambiar de trabajo puede ser una decisión difícil para muchas personas, ya sea para mejorar las condiciones laborales o conseguir un salario más elevado. A veces un cambio pueden conllevar un sueldo mucho más atractivo para los trabajadores.

Dejar la pescadería por el camión

Este es el caso de Ángel que, a sus 27 años, ha conseguido ganar más de 2.000 euros al mes trabajando como camionero. En un inicio trabajaba como pescadero en Madrid, un empleo que no le permitía ganar un sueldo significativo.

Mientras cortaba atún en una pescadería, cobraba cerca de 1.270 euros, un salario ajustado y que no le permitía prácticamente ahorrar.

En vista de ello, hace dos años tomaría una decisión clave: dejó su trabajo como pescadero para adentrarse en el sector del transporte.

"El primer día para mí fue lo más duro", admite el camionero. Asimismo, aclara que el gasto inicial para sacar los permisos de conducir puede ser elevado: "me costó alrededor de unos 2.400", tras aprobar el teórico a la primera y la parte práctica en el segundo intento.

Jornada duras y salarios más altos

En cuanto a horarios, Ángel realiza la ruta nocturna con el camión, aunque la hora de inicio puede cambiar según el día: unas veces carga el camión a las 10 de la noche, y otras, a las 12.

De este modo, su jornada laboral suele alcanzar las once o doce horas, aunque a veces puede reducirse hasta las 5, 6 o 7 horas. Este habría sido uno de los cambios más significativos, sobre todo si lo comparamos con el horario habitual en otros empleos.

Si hablamos de salario, trabajar como camionero le permite obtener unos ingresos mensuales que oscilan entre los 2.000 y 2.500 euros, un sueldo que ve adecuado para la cantidad de horas que está con el camión.

Estos ingresos le habrían permitido aumentar su ahorro al mes: "si antes guardaba 200 euros, ahora a lo mejor puedo guardar 1.000".

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Con todo ello, el camionero asegura que su profesión le permite ahorrar hasta 20.000 euros al año, llevando un estilo de vida normal, a cambio de evitar gastos innecesarios.