Bernat sobrevive en el bosque rompiendo todas las reglas: "No creo que en el colegio haya aprendido casi nada de lo que es primordial para esta vida. Incluso he tenido que desaprender muchas cosas"

Hay personas que deciden alejarse de las ciudades para buscar una vida más sencilla, pero pocas llevan esa decisión hasta sus últimas consecuencias. Es el caso de Bernat, un hombre que vive en plena montaña y que ha decidido trabajar para sí mismo mientras intenta alcanzar el mayor grado de autosuficiencia posible.

La historia de Bernat la ha documentado el canal de YouTube @NaturalezaVirtual, que se dedica a explorar la conexión profunda entre el ser humano y la tierra, a partir de entrevistas a personas que viven fuera del sistema y buscan la autosuficiencia. En uno de sus vídeos explica el día a día de Bernat, cuyo hogar todavía está en construcción.

De hecho, no pretende que este proceso sea sencillo y reconoce que, precisamente cuando una persona intenta depender menos del sistema, empiezan las dificultades. "Yo estoy intentando vivir trabajando para mí, para mi proyecto, siendo lo máximo autosuficiente posible, que cuesta mucho. A todos los que lo queráis intentar, el sistema lo que te dice es que cuando quieres empezar a ser autosuficiente es cuando te machacan más fuerte", explica.

Principal problema: el fuego

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta es algo tan básico como el fuego. En la montaña resulta imprescindible para calentarse, secar la ropa cuando llueve o cocinar, pero las restricciones para hacer fuego le han obligado a buscar alternativas.

Por eso, Bernat ha construido su propio sistema: "Los que vivimos en montaña sabemos que el fuego es imprescindible, tanto cuando llueve, para secarte, como cuando hace frío, para calentarte. Así que tengo este horno solar parabólico que durante el mediodía se enfoca al sol y sirve para calentar mi comida".

Bernat ha construido su propio sistema: un horno solar parabólico. / YouTube / Naturaleza Virtual

Compartir espacio con animales

Su forma de vida también implica compartir el espacio con los animales. Perros, gallinas y patos forman parte de su día a día y conviven con él en una construcción todavía rudimentaria. Bernat ha aprovechado incluso una antigua pared y unos palés para crear refugios para sus animales, mientras él duerme en la parte superior.

Pero detrás de esta imagen de autosuficiencia hay también una reflexión mucho más profunda sobre lo que significa aprender a vivir en la naturaleza. Bernat considera que, durante su educación, no le prepararon para las necesidades reales de una vida como la que ha escogido. "Yo he ido al colegio y no creo que haya aprendido casi nada de lo que es primordial para esta vida. Incluso he tenido que desaprender muchas cosas", asegura.

El mejor consejo de su madre

Su decisión tampoco llega de la nada, ya que Bernat recuerda una etapa complicada de su pasado y cuenta que fue su propia madre quien terminó dándole uno de los consejos que más ha marcado su forma de afrontar las decisiones: "Mi madre siempre decía: 'Hijo mío, tú nunca pienses con la cabeza, haz caso a tu corazón y tírate a la piscina'. Ya con eso vas a todos lados", recuerda.

Bernat recuerda una etapa complicada de su pasado. / YouTube / Naturaleza Virtual

A raíz de ese consejo, la montaña se ha convertido en el hogar de Bernat. Allí intenta levantar poco a poco un proyecto de vida basado en depender cada vez menos del exterior. No es un camino sencillo ni inmediato, pero Bernat tiene claro que esperar al momento perfecto tampoco sirve de nada. "No, no, déjate de momentos propicios. El momento propicio es ahora y ya", finaliza exponiendo.