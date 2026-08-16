Sociedad
Lucía, abogada: "Cuidar de tus padres durante años no significa que te corresponda una parte mayor de herencia automáticamente"
La experta en derecho aclaró que cuidar de los padres no otorga automáticamente un mayor derecho a la herencia que los hermanos
Laura Lobo, abogada: "En principio, no, si los padres no quieren, el anterior uso de la vivienda no forma parte de la herencia"
Recibir una herencia puede ser positivo, pero también trae complicaciones, debido a que hay que tener en cuenta la forma de recibir una propiedad, así como los impuestos que acarrean, entre otras cosas. La transmisión de bienes inmuebles entran dentro del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En este contexto, la planificación patrimonial es muy importante.
Otro de los problemas que pueden surgir es cuando se reparte la herencia entre varios hijos, especialmente si el papel de cada uno ha sido distinto en el trato de sus padres.
Una situación que no entienden algunos hermanos es que tenga que recibir lo mismo que otro hermano, que no ha ayudado en nada a sus padres.
La abogada Lucía Menéndez reveló en su cuenta de TikTok que es una de las situaciones que más conflicto puede generar entre hermanos: "Uno se queda cuidando de ellos, mientras que el otro ni siquiera aparece".
Una de las preguntas clave que suelen surgir es la siguiente: "¿No debería llevarse más aquel que ha estado cuidando de ellos?".
No obstante, la experta en derecho compartió que esto no es así necesariamente: "El hecho de haber cuidado a tus padres no te otorga más derechos hereditarios y el hecho de no haberlos cuidado no permite que se te desherede".
La clave para evitar malentendidos es que los progenitores dejen todo bien atado en vida y redacten un testamento. Por esta sencilla razón, cuidar diariamente de tus padres no implica necesariamente recibir una parte mayor de la herencia que tus hermanos.
Por último, la abogada recordó lo fundamental que es informarse sobre la normativa de herencias y recurrir al asesoramiento de un profesional.
Fuente: Sport
- Moncloa defiende la concesión de la nacionalidad española a los hermanos venezolanos que pagaron un millón a Zapatero
- Un avión de Air India cae casi 90 metros en pleno vuelo, deja 24 heridos y el comandante da positivo por marihuana
- Maribel y Vicente llevan más de 5 años viviendo en 10 m² sin pagar facturas: 'Hemos dado el 100% durante toda nuestra vida, tanto a nuestros padres como a los hijos. Ahora es nuestro momento
- La UDEF rastrea el pago de 300.000 euros de un accionista de Plus Ultra al testaferro de Zapatero
- Terremoto hoy en Granada: última hora en directo
- Carmen Balfagón desmiente que Rodolfo Sancho haya sido detenido en México tras una redada policial: 'Víctima de la IA
- El ‘gap year’ gana terreno en España: por qué cada vez más jóvenes paran un año antes de la universidad
- La denuncia de Assumpta Serna por las ayudas a la dependencia desata una oleada de quejas: 'Mi madre murió esperando