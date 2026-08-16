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Lucía, abogada: "Cuidar de tus padres durante años no significa que te corresponda una parte mayor de herencia automáticamente"

La experta en derecho aclaró que cuidar de los padres no otorga automáticamente un mayor derecho a la herencia que los hermanos

Laura Lobo, abogada: "En principio, no, si los padres no quieren, el anterior uso de la vivienda no forma parte de la herencia"

Donaciones vivienda

Donaciones vivienda / Archivo

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Ricardo Castelló

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Recibir una herencia puede ser positivo, pero también trae complicaciones, debido a que hay que tener en cuenta la forma de recibir una propiedad, así como los impuestos que acarrean, entre otras cosas. La transmisión de bienes inmuebles entran dentro del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En este contexto, la planificación patrimonial es muy importante.

Otro de los problemas que pueden surgir es cuando se reparte la herencia entre varios hijos, especialmente si el papel de cada uno ha sido distinto en el trato de sus padres.

Una situación que no entienden algunos hermanos es que tenga que recibir lo mismo que otro hermano, que no ha ayudado en nada a sus padres.

Un abogado firmando una herencia

Un abogado firmando una herencia / Archivo

La abogada Lucía Menéndez reveló en su cuenta de TikTok que es una de las situaciones que más conflicto puede generar entre hermanos: "Uno se queda cuidando de ellos, mientras que el otro ni siquiera aparece".

Una de las preguntas clave que suelen surgir es la siguiente: "¿No debería llevarse más aquel que ha estado cuidando de ellos?".

No obstante, la experta en derecho compartió que esto no es así necesariamente: "El hecho de haber cuidado a tus padres no te otorga más derechos hereditarios y el hecho de no haberlos cuidado no permite que se te desherede".

Las renuncias a herencias baten su récord para evitar asumir las deudas asociadas.

Las renuncias a herencias baten su récord para evitar asumir las deudas asociadas. / Archivo

La clave para evitar malentendidos es que los progenitores dejen todo bien atado en vida y redacten un testamento. Por esta sencilla razón, cuidar diariamente de tus padres no implica necesariamente recibir una parte mayor de la herencia que tus hermanos.

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Por último, la abogada recordó lo fundamental que es informarse sobre la normativa de herencias y recurrir al asesoramiento de un profesional.

Fuente: Sport

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