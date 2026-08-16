Maribel abandona Barcelona para crear una comunidad autosuficiente en plena naturaleza: "Es bueno compartir tu vida con otras personas"

En España hay cerca de un millón de fincas que se encuentran abandonadas y que tienen un potencial enorme para diferentes proyectos de vida, como el de crear una comunidad autosuficiente.

Hace más de 13 años, una mujer, Maribel González Torres, decidió adquirir una de ellas, una finca abandonada, para convertirla en su hogar, un sitio donde en la actualidad vive de forma autosuficiente gracias a las placas solares, huertos, y gallinas.

"Es bueno compartir tu vida con otras personas"

González Torres nació en Barcelona, pero se trasladó a una finca en Arbúcies (Selva, Girona) dispuesta a compartir sus días con otras personas, en una nueva forma de conexión con la naturaleza y alejada del estilo de vida convencional. Un planteamiento vital al que el 'youtuber' Arnau Serrado ha decidido darle visibilidad a través de un vídeo publicado en la plataforma de vídeos.

Esta filosofía de vida se basa en la comunidad, la autosuficiencia, la permacultura (un sistema de diseño agrícola que imita los patrones y relaciones de los ecosistemas naturales) y el contacto directo con la tierra.

El nacimiento de esta finca comunitaria viene motivado por el sentimiento de Maribel de que "no estamos solos y que es bueno compartir tu vida con otras personas".

Maribel Gonález Torres en la comunidad Tierra Luz. / Arnau Serrado

Tierra Luz

Al llegar a Arbúcies, González Torres creó una comunidad de crianza compartida, pero de esta idea nació otra: el proyecto actual de finca comunitaria.

Tierra Luz es el nombre de la comunidad que han creado, que trata de un proyecto formado por tres familias inspiradas en recuperar y cultivar una vida en armonía con la tierra. La propietaria de la finca lo define como "un grupo de personas con quien te juntas porque quieres compartir tu vida, quieres crecer con ellos".

Su estilo de vida comunitario empieza por reconocer que "para cuidar la Tierra, los unos de los otros y de nosotros mismos, es necesario cultivar una dimensión más amplia de conciencia que nos permita percibir y actuar contemplando cada vez más el nosotros, en lugar de enfocarnos en las necesidades y deseos individuales", tal y como lo definen en su página web.

Comunidad autosuficiente

En cuanto a la alimentación, todo el grupo -aproximadamente 15 personas, que viven todo el año- es vegetariano. Cultivan sus propios alimentos en tres huertos, obtienen huevos de sus gallinas y, junto a los olivos, ahora tienen en proyecto plantar más árboles frutales.

Para poder sustentar económicamente la finca, reciben voluntarios a diario que realizan múltiples actividades. Además, también hay diferentes tipos de estancias para poder formar parte del proyecto aunque solo sea unos días.

Las estancias pueden ser en forma de acampadas, durmiendo en albergues o actividades en espacios terapéuticos.

Asimismo, también cuentan con socios colaboradores, lo que González Torres define como "un intercambio económico". Es decir, "se hacen socios de la asociación y ayudan económicamente", y por la cuota que pagan pueden disfrutar de las instalaciones, de las estancias o de las actividades según la aportación.

Para "conectar con quiénes somos de verdad"

En definitiva, Tierra Luz es "un grupo de personas que es tu familia, pero no de sangre, es la familia de espíritu: personas que conoces cuando ya eres mayor y tú decides con quien quieres vivir", afirma González Torres.

La propietaria de la finca continúa: "Hemos querido generar un espacio donde nosotros podamos ser. Muchas veces en nuestras familias, en nuestros trabajos, en los lugares donde vivimos... nos ha costado un poco realmente conectar con quiénes somos de verdad". Este lugar, por contra, es un sitio "donde el humano pueda crecer de una manera respetuosa y, sobre todo, pueda aprender de nuevo con la naturaleza quién es".