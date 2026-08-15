Ester, de trabajar en Google a montar una residencia para artistas en una masía catalana de 1806: "En una ciudad estás constantemente intentando batallar con muchos 'inputs, eso te quita mucho de lo que hay dentro de ti"
La mujer pretende hacer reformas en la masía: "Ahora mismo podemos acoger hasta cuatro artistas y la idea es poder acoger hasta 10 artistas"
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En el mundo ajetreado en el que vivimos, parece imposible que exista gente dispuesta a cambiarlo todo para conseguir la vida de sus sueños. Sin embargo, hay casos en los que parece que todo es posible, como el de Ester Morales, una mujer que trabajaba para una de las multinacionales más importantes del mundo y decidió darle un vuelco a su vida: lo dejó todo para empezar de cero.
Compró una masía en medio del campo para ahí poder construir su sueño. Con el tiempo, convirtió esa masía en un sitio donde puede reunir artistas de todo el mundo con la finalidad de inspirarse entre sí y crear obras de arte. Además, esta masía catalana del 1806 le permite descansar y tener paz en medio de la naturaleza.
Historia de Ester
La historia de esta mujer la ha documentado Arnau Serrado en su canal de YouTube, un chico que sube contenido a sus redes sociales con las historias de gente que ha abandonado la ciudad para vivir una vida simple y autosuficiente en mitad de las montañas. En uno de sus vídeos virales expone cómo vive Ester.
Ester empieza contando su historia: "Yo soy de Tarragona, crecí en Tarragona y viví muchos años en Estados Unidos. Ahora hace dos años que vivo aquí, en Can Silvestre. Yo dejé mi trabajo en la ciudad, en Barcelona, para venir a montar una residencia artística, porque sentía que estaba bastante desconectada de la vida y del mundo natural".
Consumida por su trabajo
Según expone, dio este gran cambio porque estaba consumida por su trabajo: "Trabajaba en Google, era ingeniera y me dedicaba a temas de sostenibilidad. Lo que impulsó el cambio fue el hecho de que me pasaba muchas horas delante de una pantalla, entre 10 y 12, y sentía que estaba perdiéndome lo que es la vida real. Eran demasiadas horas y quería estar más en contacto tanto con seres humanos como con el mundo".
También expone cómo llegó a ofrecer su masía a artistas de todo el mundo. Esto se debe principalmente a que la gente sentía una conexión con la casa y muchos sentían inspiración por el paisaje y el silencio que hay en Can Silvestre. A raíz de esto, Ester entendió que debía compartir su hogar.
Alojamiento para artistas
"Empecé a organizar talleres tanto de espiritualidad, yoga, arte y creación, y cuando organizábamos estos talleres, las personas que venían me decían: 'Me encantaría quedarme porque este sitio me inspira'. Entonces empecé a organizar los 'Art BNB', que eran fines de semana para que la gente pudiera hospedarse. Al final decidí ofrecerlo toda la semana", expone Ester.
De esta manera, Ester ofrece un espacio para la gente creativa, en el que no tiene que preocuparse por el hospedaje y por la limpieza. Además, los huéspedes tienen el desayuno, la comida y la cena incluidos, espacios de creación para sus obras y hasta bicicletas para ir a pasear por los pueblos cercanos, en este caso, Riudarenes y Sils (La Selva, Girona). Actualmente, quedarse en su masía durante una semana cuesta 450 euros.
Reformas en la masía
Además, según expone, Ester durante el verano va a reformar la masía para acoger a más artistas: "Ahora mismo podemos acoger hasta cuatro artistas y la idea es poder acoger hasta 10 artistas. La mayoría de artistas viene de manera individual, pero también hay residencias grupales y la idea es que puedan venir grupos grandes a hacer sus obras en conjunto".
Finalmente, Ester, que está aprendiendo a cultivar en su huerto y a cuidar de sus gallinas para ser más autosuficiente, reflexiona sobre el espacio creativo que ha creado en su masía: "Creo que el silencio te da la capacidad de escucharte a ti mismo. En una ciudad, estás constantemente intentando batallar con muchos inputs: el ruido de la ambulancia, la policía, los coches, la gente... Y creo que eso te quita mucho de lo que hay dentro de ti".
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