Planta nuclear
El PP atribuye a María Guardiola "el éxito" de la prolongación de Almaraz ante "un cierre sin sentido"
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido que "hay que prolongar la vida de esta central tan importante para el futuro de varias comunidades autónomas"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha felicitado a su homóloga extremeña, María Guardiola, por la prolongación de la central de Almaraz por parte del Gobierno, a la que ha considerado "protagonista de este gran éxito" ante la amenaza de "un cierre sin sentido".
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha renovado la autorización de explotación de la Central Nuclear Almaraz para las Unidades I y II, según la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La decisión permitirá que los dos reactores de la central extremeña sigan operativos al menos hasta el 8 de junio de 2030.
"Hemos estado apoyando desde Madrid a Extremadura todo lo que hemos podido porque hay que prolongar la vida de esta central tan importante para el futuro de varias comunidades autónomas", ha defendido Ayuso desde la entrega de los reconocimientos de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid en el día de su patrona, la Virgen de la Paloma.
Sus felicitaciones las ha hecho extensibles a los extremeños y todos los pueblos de la comarca, "que iban a verse perjudicados enormemente por este cierre sin sentido" y que, según ha señalado, "solo se producía en esta central".
La extensión de vida de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, en vez de en 2027, que es cuando tenía previsto su cierre, obedece, según informó el viernes el Ministerio para la Transición Ecológica a la decisión de dar respuesta la "incertidumbre" en los mercados energéticos internacionales de la guerra de Oriente Medio y la continuidad de la guerra en Ucrania. El departamento que dirige la también vicepresidenta Sara Aagesen reconoce que mantener la central cacereña abierta rebajará el precio de la electricidad.
"Esta extensión limitada y coyuntural puede contribuir a moderar la exposición de los consumidores españoles a unos picos de precio no previstos anteriormente y derivados de la crisis, mientras se continúan desplegando las medidas ya en marcha de impulso de renovables y almacenamiento como soluciones estructurales a la exposición y vulnerabilidad que suponen la dependencia de combustibles fósiles importados", ha defendido el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un comunicado.
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