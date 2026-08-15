Virginia y Andrea huyeron de la ciudad para reformar la casa de sus antepasados: "El motor principal para venir aquí fue la despoblación y el no permitir que se pierda nuestro legado, tanto familiar como cultural y patrimonial"

En este pueblo destinado al olvido, como muchos en Asturias, solo quedaba una familia. Pero una pareja de chicas jóvenes y valientes, Virginia y Andrea, han vuelto para darle una segunda oportunidad. Rodeadas de montaña y naturaleza, recuperan la casa de sus antepasados con ilusión más que con experiencia.

La impresionante historia de estas chicas la ha documentado Álvaro en su canal de YouTube @hilux_aventura. Este creador de contenido se dedica a explorar pueblos olvidados, lugares abandonados y a conocer las historias de sus últimos habitantes.

Honrar el legado familiar

En uno de sus vídeos más virales, Álvaro visita a Virginia y Andrea, que cuentan cómo reconstruyen y hacen honor al legado que tanto esfuerzo les costó levantar a los ancestros de Virginia, quienes vivieron y dejaron huella en los habitantes de esta aldea por su gran corazón y apoyo hacia los demás.

Virginia empieza explicando a quién perteneció la casa: "Esta es la casa de mi bisabuelo. De aquí nace parte de mi historia, ya que justo aquí se enamoró de mi bisabuela, que era del pueblo de abajo. Así que estamos restaurando la casa. Este pueblo es muy bonito y es una pena que las casas estén cerradas o lleven mucho tiempo en este estado".

Restaurar la casa de los antepasados

Además, explican lo que las llevó a restaurar la casa de los antepasados de Virginia: "El motor principal para venir aquí fue la despoblación y el no permitir que se pierda nuestro legado, tanto familiar como cultural y patrimonial, y evitar que quede en el olvido. Al fin y al cabo, este pueblo, como muchas otras aldeas, se está perdiendo por la civilización, ya que todo el mundo va a las ciudades".

Fotografía de los padres de los bisabuelos de Virginia, en su casa. / Youtube / Hilux Aventura

Según explican, Andrea, la pareja de Virginia, fue quien insistió más en vivir en este pueblo abandonado, porque para ella no es extraño. Andrea nació y se crio en una de las zonas más despobladas y aisladas de Asturias. Por otro lado, Virginia se crio en una ciudad en la que tenía todo lo que necesitaba a menos de 5 minutos andando.

Precio de alquiler por las nubes

La pareja también explica por qué decidió vivir directamente en la casa, que había estado 7 años abandonada, antes que alquilar un piso durante la reforma: "Estuvimos mirando alquileres, pero dijimos: 'Vamos a tener que pagar un alquiler que está por las nubes, vamos a estar viviendo en un piso que al final no es nuestro, vamos a estar metiendo un dinero en un sitio que no va a ningún lado', entonces decidimos venir ya aquí".

A pesar de haber encontrado la casa en malas condiciones, la pareja tiene acceso a agua gracias a sus antepasados: "Tenemos dos grifos. Uno viene de una canalización que hicieron mis antepasados y conecta con un manantial que hay unos pueblos para arriba, y luego la otra fue una canalización que se hizo posterior. Por eso tenemos como dos tomas distintas gracias a mis bisabuelos".

Trabajar y reformar la casa

Además, las chicas tienen que sacar tiempo para trabajar y, al mismo tiempo, intentar reformar la casa. Para el tema de la alimentación, Virginia y Andrea van a comprar en supermercados y tienen un horno de leña, que se lleva usando más de 100 años, y también un horno de gas, para que no se caliente tanto la casa durante los meses de verano.

Virginia y Andrea van a comprar en supermercados y tienen un horno de leña, que se lleva usando más de 100 años. / Youtube / Hilux Aventura

Finalmente, la pareja enseña los animales con los que conviven: un hámster, dos gatos y una tortuga. "Tuvimos muchísimos ratones el último verano y todo el mundo nos decía: 'Tener un gato, tener un gato', y yo decía: 'Pero cómo voy a meter un gato si me acabo de reformar el salón con mi sofá nuevo'. Pues fíjate tú, a falta de uno, ahora tenemos dos", exponen.