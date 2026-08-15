Gonzalo Bernardos, economista: "Con la creación de puestos de trabajos ficticios es más fácil tener una tasa de desempleo muy reducida; algo impensable en España"

Gonzalo Bernardos se encuentra, como la mayoría de los españoles en agosto, de vacaciones. En su caso, el profesor de la Universidad de Barcelona ha decidido viajar hasta Japón, tal y como ha confesado a través de su cuenta personal de X, anteriormente conocido como Twitter. "Estoy de vacaciones en Japón", ha empezado diciendo.

Uno de los aspectos que más le ha llamado la atención fue al subir a un autobús para cruzar dos ciudades, donde había seis empleados completamente movilizados: "Un conductor, dos para introducir las maletas, uno para cortar los billetes y el último con un cartel para indicar el recorrido de la línea".

Sin embargo, el economista ya había visto "algo similar" antes, debido a que cuando llegó al aeropuerto había tres empleados en la cinta de equipajes: "Uno para poner bien las maletas y dos para asegurarse que ninguna se pierde". Una situación que no ocurre en España: "En dicha cinta no habría ningún empleado".

El profesor de la Universidad de Barcelona ha asegurado que "los empleados no eran extranjeros, pues la política migratoria de Japón es una de las más estrictas del mundo".

"Nada que ver con la española, ni con la de la mayoría de los países europeos", ha comentado en la red social de Elon Musk.

Por esta razón, Bernardos ha expuesto que "con esta creación de puestos de trabajo ficticios es más fácil tener una tasa de desempleo siempre muy reducida. En la actualidad, solo es del 2,5%".

Ha querido dejar claro que "los empleos ficticios los crea el sector público, pero también el privado. Lo último es algo impensable en España". La opinión del experto en economía no ha pasado desapercibida en X y un seguidor le ha comentado: "Decir que son ficticios es no haber entendido nada de la cultura de Japón".

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Bernardos no se ha quedado callado y ha respondido tajantemente: "Un empleo es ficticio cuando el trabajador no aporta casi ningún valor. ¡Qué aportan 3 trabajadores viendo como salen las maletas en una cinta del aeropuerto! Eso no tiene nada que ver con ninguna cultura

Fuente: Sport