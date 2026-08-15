David y Rocío lo dejaron todo para mantener vivos los oficios: "No entiendo la vida sin el pueblo. Aquí se han criado mis padres, mis abuelos..."

Los trabajos tradicionales van desapareciendo por la falta de relevo generacional y el cambio de hábitos de los consumidores. Así, encontrar a un artesano que pueda poner tapas a unos zapatos, o a un herrero capaz de fabricar campanos para el ganado resulta una misión prácticamente imposible.

Sin embargo, en un pequeño pueblo cántabro todavía queda un joven dispuesto a mantener viva la tradición de su familia.

En el pueblo también hay futuro

Se trata de David, un joven que vive, junto a su pareja Rocío, en Sel de la Carrera, una población situada en el término municipal de Luena que en 2024 tenía unos 60 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ambos tienen un proyecto de vida por el que están dispuestos a trabajar duro para conseguirlo: dinamizar la zona de montaña, enseñar la vida rural y demostrar que en el pueblo también hay futuro.

David y Rocío decidieron quedarse en la población para que no desaparezca, ya que el resto de jóvenes y habitantes se están marchando.

Por tanto, ellos apuestan por residir allí, recuperar los orígenes y mantener "vivos los oficios que están en peligro de extinción", explica hilux_aventura, un canal de YouTube que se dedica a explorar pueblos olvidados, lugares abandonados, y a conocer las historias de sus últimos habitantes..

"Yo no entiendo la vida sin el pueblo"

David se sincera sobre qué significa para él vivir en el pueblo: "Significa todo. Es que yo no entiendo la vida sin el pueblo. Aquí se han criado mis padres, mis abuelos...", explica en el vídeo.

También añade que "significa, desde que te levantas hasta que te acuestas, la felicidad de estar aquí", ya que también supone un esfuerzo y una lucha el quedarse en el pueblo y no recurrir a la solución que puede parecer más sencilla: mudarse a la ciudad y buscar una vida mejor.

Para honrar la memoria de sus antepasados

El oficio que está tratando de recuperar es el de herrero, para honrar la memoria de sus antepasados. Consiste básicamente en hacer campanos -cencerros de hierro que se atan a los cuellos del ganado- en una fragua antigua, un fogón en que se caldean los metales para forjarlos.

El proceso de hacer campanos es totalmente artesanal y se diferencia de los industriales actuales en su calidad, sonido y resistencia, pues "la mayoría de los campanos de hoy, la chapa se parte porque el cobre no queda añadido a la chapa. Aquí es una fundición en que el cobre va a formar parte ya de toda la composición del campano", aclara David.

Vista de Sel de la Carrera, en el municipio de Luena, Cantabria. / Hilux_aventura / Youtube

Proyecto de vida y de futuro

Además de recuperar el antiguo oficio de herrero de la familia, su pareja, Rocío, trabaja de ganadera y ambos viven de alquiler en el pueblo; es por ello que ambos tienen claro que necesitan algo más para poder prosperar en Sel de la Carrera.

De esta forma, el proyecto que tienen entre manos se basa en hacer una casa rural y un pequeño hotel burbuja, porque "nos queremos quedar aquí en el pueblo y hay que buscar alguna alternativa", declaran.

También añaden que "nos vendría bien un apoyo económico y pues qué mejor forma que algo que nos haga disfrutar a nosotros y que también pueda disfrutar la gente y conectar con nosotros".

Turismo rural

La idea de recuperar la vida en el pueblo empieza por el turismo rural: que la gente venga a conectar, que conozca un poco los antepasados de la pareja, su historia y la historia del pueblo.

Asimismo, Sel de la Carrera es un lugar ideal para hacer rutas de montaña y disfrutar de la naturaleza mientras se aprende sobre los antiguos oficios artesanos prácticamente extinguidos.