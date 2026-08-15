Pere Vallès, experto en viajes, sobre los cruceros: "Es una experiencia 'World Disney', estás metido en un sitio donde hay fiestas, comida 24 horas al día, la piscina..."

Quizás debido a que en el siglo XX viajar por el mundo era mucho más caro y complicado para las clases humildes, es probable que los jóvenes de ahora hayan viajado, a pesar de su corta edad, al doble de países que sus padres.

Viajar se ha convertido en una moda, y no en una pasajera, puesto que el ser humano es un ser nómada por naturaleza y siempre ha querido explorar lo que le rodea.

Las cifras no mienten: mientras que en 1999 los españoles realizaron un total de 119 millones de viajes, según datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos (Familitur) recogidos por la agencia Servimedia, en 2025 se realizaron un total de 175,7 millones de viajes, indica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, 635.000 personas lo hicieron en crucero, expone el informe 'State of the Cruise Industry Report 2026' de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA).

Los cruceros, una nueva tendencia

Lo cierto es que viajar en crucero se ha convertido en una gran tendencia global. Aunque muchos lo consideran más bien el tipo de vacaciones preferido por las personas mayores, los profesionales del sector señalan que esta modalidad cada vez consigue atraer a más clientela joven, ya que permite disfrutar de varios destinos en una sola travesía: "Está subiendo más que a doble dígito. 20, 30% de crecimiento anual, sobre todo, en Estados Unidos, pero también en Europa", afirma el experto en viajes Pere Vallès en Golden Circle Podcast.

Una experiencia más artificial

"Es una experiencia 'World Disney', porque estás metido en un sitio donde hay fiestas, comida 24 horas al día, la piscina […]. Es para un turista más comodón: cuando paras, tienes una visita guiada de 4-5 horas y luego vuelves a ese mundo". Sin embargo, Vallès también reconoce que "no tiene nada que ver con realmente conocer el país en profundidad y conocer la cultura que estás visitando […]. Es para un turistaque tiene más miedo a explorar, un turista que se siente más cómodo estando con su gente".

Como es lógico, la ruta a realizar y las ciudades en las que hacer escala, como Barcelona, son dos de los principales factores a la hora de elegir un crucero y dependerán de los lugares que al viajero le atraiga visitar. No obstante, llegar a conocer una ciudad, sobre todo si esta es de considerable tamaño, en las escasas horas que suele durar una escala, es prácticamente imposible: "La parte de visitar es mucho más encapsulada y artificial", afirma.

"Viajar te abre mucho la mente"

Más allá de la forma de viajar, lo que cada vez pesa más en la sociedad es la búsqueda de experiencias, tal y como explica el extenista Rafa Nadal y corrobora el experto en viajes: "Ahora, en vez de cambiarse de televisión o comprar un coche, las personas prefieren vivir este tipo de cosas. Y creo que es algo bueno porque viajar te abre mucho la mente y te hace ser consciente de lo que pasa en el mundo", afirma Vallès.

Por ello, el experto en viajes ha querido compartir una serie de recomendaciones: "Un consejo que daría es intentar no viajar en temporada alta. No vayas en julio o agosto porque te vas a encontrar peores precios y, en muchos destinos, un clima asfixiante". Asimismo, insiste en que es importante adaptarse a las costumbres, normas y tradiciones del destino: "No estás en tu país de origen, hay cosas que tienes que respetar", declara.

Por último, el profesional también anima a perder el miedo a viajar: "El mundo es mucho más seguro de lo que nos pensamos. Y la gente es buena, sobre todo fuera de las ciudades. Son muy hospitalarios y no esperan nada a cambio".