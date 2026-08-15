Bon Preu crece un 8% en 2025 y reparte 40 millones en primas entre sus trabajadores

Nuevo ejercicio de récords para Bon Preu. En el año 2025 el grupo de distribución de Osona alcanzó las mayores magnitudes de su historia, con una facturación que superó por primera vez los 2.600 millones de euros, un beneficio neto que rebasó los cien millones, inversiones efectuadas por valor de 150 millones, una red de más de 220 establecimientos y una plantilla que se encaramó prácticamente a los 12.000 empleados, entre los que repartió 40,4 millones en concepto de primas por desempeño y retribución variable.

En junio, la cadena de supermercados ya avanzó que el pasado año había incrementado en un 8% su volumen de ventas, con unos ingresos totales que alcanzaron los 2.611,5 millones de euros. Este importe incluye tanto las ventas de sus más de 220 supermercados (opera con las marcas Bonpreu y Esclat), como los ingresos obtenidos con sus otras dos líneas de negocio: la comercialización de carburantes (EsclatOil) y de electricidad verde (Bonpreu Esclat Energia).

Ahora, EL PERIÓDICO ha tenido acceso en exclusiva a los datos financieros del ejercicio fiscal cerrado el pasado 28 de febrero y que arrojan un beneficio neto de 132,2 millones de euros, cifra que supone disparar en un 63% las ganancias contabilizadas en el año anterior (81 millones). Así, el margen neto sobre ventas de Bon Preu escala al 5%, frente al 3% del año anterior, pulverizando los ratios de rentabilidad de todos sus rivales.

Fortaleza del modelo de negocio

En el sector de la distribución alimentaria (mucho volumen y márgenes muy estrechos), un margen neto sobre ventas del 5% (por cada 100 euros facturados, la cadena obtiene unos 5 euros de beneficio neto) se considera extraordinariamente alto. De hecho, con esta ratio Bon Preu supera incluso al gigante Mercadona, que en 2025 alcanzó una rentabilidad récord del 4,5% gracias a su eficiente gestión de costes.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Bon Preu también ha avanzado a doble dígito, situándose en 238,1 millones, un 19,6% más. Según fuentes de la cadena, este crecimiento constata "la fortaleza de su proyecto empresarial" y "es el resultado de un modelo que combina competitividad, proximidad y generación de valor compartido para los clientes, los trabajadores y la sociedad".

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Evolución de la facturación del grupo Bon Preu

En el último ejercicio, la compañía de la familia Font incrementó en un 6% su plantilla, hasta sumar 11.868 trabajadores, a los que repartió un total de 40,4 millones en concepto de primas y retribución variable. "Continuamos impulsando políticas para generar ocupación de calidad y favorecer el desarrollo profesional de las personas", explica Bon Preu. En paralelo, el grupo calcula en 112,7 millones la contribución que ha realizado en el último año a las distintas administraciones públicas; de esta cifra, 42,6 millones corresponde al pago de impuestos y 70,1 millones al importe de las cotizaciones sociales abonadas.

Más de 1.300 millones invertidos en diez años

En el capítulo inversor, Bon Preu destinó 150 millones en 2025 a la ampliación de su red de establecimientos y a mejoras en su cadena logística. En total, la inversión acumulada en Catalunya en los últimos diez años supera ya los 1.340 millones. El principal proyecto que el grupo tiene sobre la mesa es la construcción de una nueva plataforma logística en Montblanc (Conca de Barberà) que multiplicará la capacidad logística del grupo, ahora concentrada en su central de Balenyà (Osona). El nuevo almacén podría suponer una inversión global de 200 millones de euros y permitirá a la empresa reforzar su expansión en las comarcas de Tarragona, Terres de l'Ebre y Ponent. Hace unos días, el Ayuntamiento de Montblanc aprobó la licencia de obras que permitirá arrancar la primera fase del proyecto, presupuestado en 34 millones.

Imagen virtual del nuevo centro logístico de Bon Preu en Montblanc. / Bon Preu/IDP

"Después de años de trabajo para hacer realidad el Logis Montblanc, la concesión de esta licencia marca el inicio de un proyecto que generará actividad económica, empleo y nuevas oportunidades para Montblanc y para el conjunto de la Conca de Barberà", afirmó el alcalde del municipio tarraconense, Marc Vinya. En esta primera fase, que arrancará este mismo mes, Bon Preu prevé alzar un almacén de 26.500 metros cuadrados destinado a la distribución de productos envasados y otro de 13.600 metros cuadrados para los productos frescos. La previsión es que la nueva plataforma logística entre en funcionamiento en el primer semestre de 2028.

El grupo Bon Preu cuenta actualmente con una red de 140 supermercados Bonpreu, 64 supermercados Esclat y 17 minimercados en su red de 70 gasolineras EsclatOil. Su servicio de venta online ya está operativo para una población que alcanza los seis millones de personas y funciona tanto mediante la entrega a domicilio con furgonetas especializadas como con una red de 30 puntos de recogida del pedido virtual.

Uno de los nuevos supermercados Esclat. / Bon Preu

En el último año, la empresa catalana ha estrenado doce instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo y dispone ahora de un total de 84 instalaciones de este tipo en sus tiendas y centros logísticos, con una potencia instalada de 15.190 kWp. Además, en sus establecimientos hay 378 puntos de recarga para vehículos eléctricos. El objetivo de Bon Preu es seguir ejecutando inversiones en materia de sostenibilidad para poder dar cumplimiento a su plan de descarbonización, que contempla alcanzar la neutralidad climática en 2050. "Queremos consolidarnos como un referente europeo en comercio sostenible", defiende la empresa, que en 2024 recicló 11.752 toneladas de papel y donó 382.948 kilos de alimentos a entidades sociales por un valor de cerca de un millón de euros.