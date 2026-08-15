Vidas alternativas
Maribel y Vicente llevan más de 5 años viviendo en 10 m² sin pagar facturas: "Hemos dado el 100% durante toda nuestra vida, tanto a nuestros padres como a los hijos. Ahora es nuestro momento"
El matrimonio vive con pocos gastos: "Llevamos una buena instalación eléctrica con bastante batería, bastantes acumuladores y bastantes placas solares. No pagamos luz"
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Todos ansiamos la libertad, pero muchas veces no estamos preparados para pagar su precio. Estar anclados a familiares, a trabajos y a la rutina hace que siempre tengamos impedimentos para empezar a construir nuestros sueños. Maribel y Vicente dejaron atrás todas esas inquietudes para empezar a construir su nueva vida.
Hace más de 5 años, esta pareja de Mallorca empezó esta aventura. Se compraron una autocaravana y empezaron a vivir de forma nómada. Además, decidieron ponerse a viajar por toda Europa y así lograron alcanzar la ansiada libertad, la cual todo el mundo persigue.
La historia de este matrimonio la expone Arnau Serrado en su canal de YouTube, un creador de contenido que sube contenido a sus redes sociales con las historias de gente que ha abandonado la ciudad para vivir una vida simple y autosuficiente en mitad de las montañas.
Vivir en 10 m² sin facturas
En uno de sus vídeos, Arnau expone cómo es el día a día de la pareja y cómo pueden vivir en 10 metros cuadrados sin pagar facturas. "Esta idea nació para escaparnos de las rutinas, escaparnos de todo y vivir un poquito el tema de naturaleza. Nosotros somos de Mallorca y estábamos muy encerrados, sin poder salir y atados a nuestros familiares", empiezan exponiendo.
Al sentirse tan encerrados, Maribel y Vicente no dudaron en cambiar de vida: "Estábamos ya dentro del mundo de las autocaravanas y, cuando tuvimos posibilidad de desconectarnos de todo, lo hicimos y nos fuimos con el vehículo, ya dispuestos a viajar. O sea, la idea nunca fue estar poco tiempo en la autocaravana".
Disfrutar sus últimos años
Según este matrimonio, lo único que quieren es disfrutar: "La idea es disfrutar de los años que nos quedan. Hemos dado el 100% durante toda nuestra vida, tanto a nuestros padres como a nuestros hijos. Y ahora, pues, es nuestro momento y hay que seguir hacia adelante. Esta era una ilusión que teníamos de disfrutar la naturaleza".
A pesar de haber empezado una nueva vida en la naturaleza, Maribel y Vicente nunca han querido estar en las urbes. "No somos de grandes ciudades, nos gustan los pueblecitos pequeños: sitios con mucho silencio, con mucha tranquilidad y eso es lo que disfrutamos. En una ciudad no conoces al vecino la mayoría de las veces; aquí conoces a todo el mundo".
Lavandería y gastos
Por lo que hace a una acción tan básica como poner la lavadora, la pareja cuenta que antiguamente viajaba con una pequeña lavadora, con la que podían lavar hasta 5 kilos de ropa. Actualmente, han decidido quitarla y empezar a ir a lavanderías, ya que, según ellos, tienen "muy pocos gastos" y se lo pueden permitir.
Según explica Vicente, viven muy tranquilos, porque no gastan en casi nada: "Aquí gastas principalmente en gas. Llevamos una buena instalación eléctrica con bastante batería, bastantes acumuladores y bastantes placas solares. No dependemos de estar o no estar enchufados. No pagamos luz, vivimos en una autocaravana autosuficiente, aunque intentamos tener lo que tendríamos en casa".
Autocaravana bien equipada
La autocaravana cuenta con un airfryer, dos televisiones, una buena ducha, un baño totalmente equipado y hasta una cama extra por si la necesitan. Además, Maribel y Vicente cuentan que la única restricción que se han puesto desde que empezaron esta vida fue no superar los 700 euros de gasolina al mes, ya que aseguran vivir de "dos pensiones muy normalitas".
"Nos pusimos de límite no gastar más de 700 euros de gasoil al mes. Si llegamos a los 700 euros, nos paramos, esperamos y, hasta que no volvamos a cobrar la pensión, no volvemos a arrancar. Nunca hemos llegado a los 700 euros. Eso es porque hacemos muchas más paradas en sitios bonitos que rutas largas", finaliza confesando el matrimonio.
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