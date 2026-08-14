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Vida alternativa

Antonio se jubiló y dejó la ciudad para vivir en el Amazonas: "Por este estilo de vida empiezas a ser menos consumista. Tengo aire y agua muy puros y una tranquilidad total. Eso te hace descansar"

El hombre considera "una plaga desgraciadamente regularizada" la minería que hay en la selva amazónica

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Antonio se jubiló y dejó la ciudad para vivir en el Amazonas.

Antonio se jubiló y dejó la ciudad para vivir en el Amazonas. / YouTube / Estebanl

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Oriol García Dot

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En el corazón de la selva ecuatoriana, lejos del bullicio y de las rutinas dictadas por el reloj, un hombre llamado Antonio ha optado por crear una forma de vida radicalmente diferente: después de haberse jubilado, decidió dejar la ciudad y empezar una nueva vida solitaria en la selva.

En esta selva ha logrado sembrar más de 5.000 árboles para crear un bosque gigante donde está su actual casa. La única compañía con la que cuenta es su perra Yana, con quien pasa la mayor parte del día. Además, uno de sus pasatiempos favoritos es reciclar chatarra para elaborar con sus propias manos cuchillos.

La apasionante forma de vida de Antonio la ha documentado el canal de YouTube @Estebanl. Este perfil se centra en explicar historias de personas que han decidido alejarse de las ciudades para vivir de una forma más aislada y autosuficiente, principalmente en zonas rurales, montañas y la selva amazónica.

En el Amazonas desde 2012

En uno de sus vídeos relata la historia de Antonio. Para empezar, explica por qué decidió dar este cambio en su vida: "Vivo en la Amazonía desde 2012. Vine huyendo del ruido de la ciudad y buscando tener más tranquilidad, ya que he tenido una vida muy agitada, intensa, a cargo de una empresa. Entonces, vine acá y realmente ha sido una isla de paz. Hasta ahora estoy absolutamente feliz".

Según explica el hombre, el lugar en el que vive actualmente había sido un potrero desde los años 50. Esto implica que todo el terreno fue deforestado para que los animales pudieran estar ahí. Desde que llegó, se propuso cambiar eso: "En 2012 no había nada de vegetación. Con mi excompañera lo reforestamos y plantamos cultivos. Esto es una buena noticia, indica que sí se puede recuperar la naturaleza".

Un hogar idílico

Antonio también explica que vive en un sitio idílico, ya que pasa un río muy cerca.

Antonio también explica que vive en un sitio idílico, ya que pasa un río muy cerca. / YouTube / Estebanl

Antonio también relata que vive en un sitio idílico, ya que pasa un río muy cerca: "Es una maravilla, porque el río, que ahora está medio turbio porque llovió mucho anoche, siempre baja lleno de agua absolutamente pura. No hay comunidades que la contaminen, por eso siento que es un privilegio vivir aquí".

Además, expone cómo ha cambiado su forma de ser desde que llegó a la selva: "Creo que por este estilo de vida empiezas a ser menos consumista. Vives bien, pero con menos cosas. Compras lo que necesitas y, a veces, al salir a comprar te tienes que limitar un poco más. Pero tengo un agua muy pura, un aire superpuro y una tranquilidad total. Eso, yo creo que te hace descansar".

Vida en las ciudades: prisa y estrés

También expone su posición respecto a la vida en las urbes: "Hay que valorar la vida cotidiana, el poder valorar no estar corriendo como a veces corremos en las ciudades. Allí todo el mundo se queja, todo el mundo corre... Aquí trato de salir lo menos que puedo; solo quiero disfrutar y bajar el consumo. Yo vivo con cero tarjetas de crédito; vivo con lo que tengo y con lo que produzco".

Noticias relacionadas y más

Uno de sus pasatiempos favoritos es reciclar chatarra para elaborar con sus propias manos cuchillos.

Uno de sus pasatiempos favoritos es reciclar chatarra para elaborar con sus propias manos cuchillos. / YouTube / Estebanl

Finalmente, expone uno de los mayores problemas que hay en la selva amazónica: la minería. "El tema de la minería legal e ilegal es terrible: estos ríos maravillosos y puros están siendo contaminados. La gente de aquí no recibe ni un centavo; todo eso se lo llevan las empresas. Aquí solo queda la destrucción. Por eso creo que la minería es una plaga desgraciadamente regularizada".

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