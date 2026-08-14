Scalpers entra en el capital de la marca juvenil Yuxus para acelerar su expansión

La cadena andaluza de moda masculina Scalpers es la nueva socia de Yuxus, una marca madrileña lanzada hace ocho años por dos jovencísimos emprendedores (tenían 16 años) y que forma parte del fenómeno de nuevas enseñas que han arrasado en la última década entre las generaciones más jóvenes. La primera se ha quedado con una parte no concretada de la segunda, con lo que entra en su capital social.

El objetivo de la alianza es poner en marcha un plan de expansión conjunto que contempla la consolidación de Yuxus en sus mercados actuales y su desembarco en nuevos países, según informa en un comunicado, del que se hace eco Europa Press. La cadena llega a 60 mercados a través de su página web y tiene una treintena de puntos de venta repartidos por España, Andorra, Francia y Chile entre tiendas propias o, por ejemplo, córners en algunos El Corte Inglés.

De esta forma, el objetivo es aprovechar las capacidades y recursos de ambos equipos para acompañar el crecimiento de la marca y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

El interés de una y otra

Por el lado de Scalpers, el interés en Yuxus responde su voluntad de seguir construyendo un ecosistema de marcas con identidad propia y potencial de crecimiento, ampliando su presencia en nuevos segmentos y conectando con nuevas audiencias, se explica en el comunicado. La eñsena, nacida en 2007, cuenta con marcas como Victoria (fundada por Vicky Martín Berrocal especializada en moda de invitada); Mim Shoes, dedicada al calzado, y Deeply, marca de moda deportiva especializada en surf.

Por su parte, para Yuxus, fundada por los hermanos Guillermo y Álvaro Ferre, se abre una nueva etapa de desarrollo de la mano de "un socio estratégico". La cadena cuenta, actualmente, con un centenar de trabajadores. Tras la entrada de Scalpers en la sociedad, sus fundadores seguirán al frente de la dirección del negocio, preservando la esencia y autonomía de la marca, mientras que Scalpers Company se incorpora como socio estratégico para acompañar su desarrollo y potenciar su expansión.

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La operación, en definitiva, supone un nuevo paso en la estrategia de diversificación y crecimiento de ambas marcas con el objetivo de seguir posicionándose a la vanguardia de la moda española y afrontar juntas las nuevas oportunidades de crecimiento del sector, concluye el texto.