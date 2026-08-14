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Rubén (44 años), 10 años viviendo del reciclaje y reformando una casa en la montaña en Barcelona por 0 euros: "Vivo mejor que alguien con un trabajo del sistema"

Este hombre, que vive por Olesa de Montserrat, ahorra miles de euros en comida y ropa de la basura: "Las fechas de caducidad son la gran estafa"

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Rubén, 10 años viviendo del reciclaje y reformando una casa en la montaña por 0 euros

Rubén, 10 años viviendo del reciclaje y reformando una casa en la montaña por 0 euros / YouTube / Arnau Serrado

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Oriol García Dot

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Barcelona
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En el mundo consumista en el que estamos, aún existe gente que quiere salir del sistema y quiere vivir por su cuenta. En este caso, encontramos a Rubén, un hombre que vive en Olesa de Montserrat y que hace más de 10 años lo dejó todo para vivir del reciclaje.

Donde muchos ven un simple desperdicio o montones de basura, él ve una brillante oportunidad de negocio. Gracias a esto, hace 5 años que está reconstruyendo una cabaña abandonada en medio de la montaña con la inversión total de 0 euros, gracias a los materiales que recicla.

La historia de este hombre la expone Arnau Serrado en su canal de YouTube, un chico con más de 45.000 suscriptores a mediados de agosto, que sube contenido a sus redes sociales con las historias de gente que ha abandonado la ciudad para vivir una vida simple y autosuficiente en mitad de las montañas.

Compra de objetos sustraídos

En uno de sus vídeos virales, Arnau visita a Rubén Broly Saura, un hombre que también crea contenido en su perfil @basurenos_t.v. "El tema de reciclar empezó por hacer las cosas mal, porque me dedicaba a buscarme la vida de una manera que no está bien. Compraba objetos sustraídos y eso es como robarlos; te meten la misma condena. Me pillaron un par de veces y ya dije: 'No va a haber tres'".

Según explica, como castigo a estas compras ilegales, le pusieron una multa de 1.500 euros. En ese momento tuvo que empezar a buscar en la basura: "Me puse a rebuscar por zonas de gente con dinero. Empecé a coger cosas, a publicarlas y a venderlas y conseguí pagar la multa. A raíz de eso dije: 'Aquí hay negocio'. Por eso llevo 10 años haciendo esto y vivo mejor que alguien con un trabajo del sistema".

Rubén enseña el interior de su casa en medio de las montañas.

Rubén enseña el interior de su casa en medio de las montañas. / YouTube / Arnau Serrado

Jornada laboral: solo domingos

Rubén también explica en qué consiste su jornada laboral: "Salimos solo los domingos, que son los mejores días, que es cuando la gente hace limpieza y tira un montón de cosas. Entonces vamos con el coche o con bici, vamos por las zonas de gente con pasta y vamos cogiendo cositas. Luego las almacenamos en un trastero que tengo en casa y las limpiamos, las arreglamos y las publicamos para vender".

Según comenta, lo que más le sorprende es la cantidad de comida que hay: "Las fechas de caducidad son la gran estafa del sistema. Si no te comes un producto y caduca, el sistema te dice que lo tires y pases por caja. Y eso es lo que interesa, porque los yogures son una de las cosas que más se tira, pero también es una de las cosas que más dura. La gente ve algo que caduca hoy y lo tira".

Ahorro de miles de euros

Gracias a sus jornadas revisando contenedores de basura, Rubén comenta que ahorra "miles y miles de euros en comida y ropa". Además, explica lo que le costó su casa: "Pues me costó darme una vueltecita por las montañas. Me di una vuelta con la bicicleta y me la encontré. Eso es lo que me costó. Aquí no existe el dinero en la casa Picapiedra. Aquí pagamos con rocas o con piedras".

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Rubén comenta que ahorra &quot;miles y miles de euros en comida y ropa&quot;.

Rubén comenta que ahorra "miles y miles de euros en comida y ropa". / YouTube / Arnau Serrado

Finalmente, Rubén enseña el interior de su casa, en la que todavía no tiene luz: "Lo único que pagaré aquí es una buena instalación eléctrica y unas placas solares". Además, el hombre explica que recoge el agua de la lluvia en un tanque para almacenarla y poder vivir.

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