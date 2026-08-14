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Crónica de la Bolsa

El Ibex 35 frena los máximos semanales pese al alivio por el IPC de EEUU

El índice español se desmarca del tono alcista de las bolsas globales, que aceleran las compras ante la expectativa de una pausa por parte de la Fed

20/03/2026 Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España).

20/03/2026 Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press / Europa Press

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Monique Zamora Vigneault

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La Bolsa española se despide de una semana llena de nuevos hitos bursátiles con ligeras caídas. El Ibex 35 frena este viernes y abre con una caída del 0,13% en una semana con escasas referencias en la agenda financiera. Los inversores pusieron el foco en el dato de IPC en Estados Unidos y España a lo largo de la semana. El Instituto Nacional de Estadística (IPC) confirmó ayer que la inflación se situó en el 3,6% en julio tras el repunte de combustibles.

El parqué madrileño se desmarca del tono alcista generalizado en las bolsas globales, que se disponen a acelerar las compras este viernes tras descontar una pausa en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. La calma llega tanto a Asia como a Wall Street tras conocer que el IPC estadounidense se contrajo en el mes de julio. 

Los mercados están descontando ahora solo un 35% de probabilidades de que la Fed suba los tipos en septiembre, tras el enfriamiento de la inflación en EEUU. El índice MSCI All Country World, que mide una cesta de índices globales, se dispone a firmar su mejor semana desde abril. 

En paralelo, el Kospi surcoreano, considerado el termómetro del mercado de inteligencia artificial (IA), subió un 2% este viernes y pone fin a su racha bajista. Las alzas fueron impulsadas por pesos pesados de la industria de los semiconductores como Samsung o SK Hynix. Con esto, los inversores vuelven a acelerar las compras de las tecnológicas. 

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En los mercados petroleros, el barril de Brent se mantiene por debajo de los 88 dólares este viernes tras un leve repunte del 1%. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI) marca los 82 dólares ante la falta de novedades en Oriente Próximo. 

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