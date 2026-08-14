Guardiola celebra la prórroga de Almaraz hasta 2030: "Hoy se hace justicia"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha celebrado este viernes la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030 y ha presentado la decisión como "un logro de la sociedad extremeña", después de años de reivindicaciones para evitar el cierre de la principal instalación industrial de la región.

"La central de Almaraz va a seguir operando hasta 2030. Es una gran noticia y es, sobre todo, un logro de la sociedad extremeña que ha luchado unida por una industria que es clave para el empleo y para el desarrollo de toda nuestra región", ha afirmado Guardiola en una nueva valoración difundida tras conocerse la autorización.

La presidenta ha endurecido además su mensaje hacia el Ejecutivo central. Según ha sostenido, "el Gobierno de Sánchez se ha visto obligado ahora a rectificar su posición", que, a su juicio, "siempre era la del cierre de las centrales". La prórroga, ha añadido, "da mucha tranquilidad a miles de familias y protege el empleo", además de garantizar el futuro inmediato de Campo Arañuelo.

Guardiola ya había reaccionado poco antes en su cuenta de X, donde afirmó que "hoy se hace justicia con una central que es parte inseparable de la historia y el desarrollo de Extremadura" y agradeció a la sociedad extremeña haber "luchado unida" para reclamar su continuidad.

La Junta reivindica su presión por Almaraz

Guardiola ha reivindicado también el papel desempeñado por su Ejecutivo desde su llegada a la Junta. "Desde que llegamos a la Junta de Extremadura hemos defendido que Almaraz era imprescindible, y lo hemos hecho aquí, lo hemos hecho en Madrid y lo hemos hecho en Europa", ha señalado.

La presidenta ha destacado la unión de instituciones, trabajadores, empresas y sociedad civil y ha situado entre las decisiones decisivas la rebaja de la ecotasa autonómica que grava la actividad nuclear. "La reducción de impuestos, como la ecotasa, ha sido determinante para que las empresas pidieran firmemente al Gobierno la continuidad de la central extremeña", ha afirmado.

Para Guardiola, la planta trasciende además el empleo que genera actualmente. "Almaraz no es solo una central nuclear, es futuro, es la viabilidad de nuevos proyectos que ya han elegido Extremadura para asentarse y es también una pieza fundamental para la soberanía energética de España", ha defendido.

"Esta es una victoria de toda la sociedad extremeña. Extremadura ha hablado con una sola voz, ha defendido lo suyo y se nos ha escuchado", ha concluido antes de asegurar que "hemos conseguido que no se cierre la central nuclear de Almaraz".

Hasta junio de 2030

La reacción se produce después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya concedido a Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) una nueva autorización para mantener operativas las dos unidades hasta el 8 de junio de 2030.

Hasta ahora, Almaraz I tenía autorización hasta el 1 de noviembre de 2027 y Almaraz II hasta el 31 de octubre de 2028. La ampliación supone alrededor de 31 meses adicionales para el primer reactor y 19 para el segundo.

CNAT había solicitado formalmente la extensión en octubre de 2025 y el pasado 16 de julio el Consejo de Seguridad Nuclear emitió un informe favorable, condicionado al cumplimiento de los límites y requisitos establecidos en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.

El principal polo industrial y económico

El alcance de la decisión rebasa la producción eléctrica. Almaraz constituye el mayor polo industrial y económico de Extremadura y su actividad resulta determinante para Campo Arañuelo. La central genera actualmente unos 4.000 empleos directos e indirectos, según CNAT, y durante las paradas de recarga incorpora alrededor de 1.200 trabajadores adicionales.

Su impacto alcanza a empresas auxiliares, contratas, hostelería, comercio y servicios de los municipios del entorno. Por ello, la posibilidad de iniciar el cierre en 2027 se había convertido en una de las principales preocupaciones económicas y laborales de la región.

La orden publicada ahora despeja ese horizonte hasta 2030, aunque establece que este tiempo adicional deberá servir también para impulsar alternativas industriales y de empleo en el territorio y avanzar en el diálogo social de cara al futuro de la comarca.

El nuevo escenario energético

El Gobierno central justifica también la extensión por el cambio del escenario energético internacional, marcado por la crisis en Oriente Medio y la mayor volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, especialmente del gas natural.

Según los cálculos incluidos en la resolución, mantener Almaraz hasta 2030 tendrá un efecto limitado sobre el despliegue renovable y permitirá reducir la generación mediante gas. La prórroga no modifica el calendario general de cierre del parque nuclear español, fijado para 2035.

Fuente: El Periódico de Extremadura