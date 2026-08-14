Pensiones
Fina, jubilada de 75 años: "Antes podíamos salir a comer por ahí, ahora pues ya no se puede"
Jubilado a los 62 años tras perder su empleo a los 60: el riesgo de la jubilación anticipada en edades avanzadas
¿Cómo va a quedar mi pensión este año 2026?
Fina tiene 75 años y ha trabajado toda su vida. Ahora, con su pensión, apenas llega a fin de mes. Su historia, recogida en el programa 'Directo Al Grano' de RTVE, refleja lo que viven miles de jubilados en España: "Se va mermando su poder adquisitivo con la subida del coste de la vida". Lo que antes alcanzaba, hoy ya no da.
El supermercado ya no es el mismo
Basta con fijarse en lo que la gente mete en el carrito. Fina lo ve claro cada vez que va a comprar: "Cuando tú vas a comprar, te das cuenta de que en la cesta de la compra [...] se elimina muchas veces la carne y el pescado".
Y no solo les pasa a los mayores. Ella misma lo nota: "A lo mejor son familias enteras con niños" las que están recortando en lo más básico. El resultado es que muchos jubilados "se encuentran con que lo que tienen es para cubrir apenas lo básico".
Ayudar a los hijos y renunciar a todo lo demás
Pero la pensión de Fina no solo cubre sus gastos. También echa una mano a sus hijos. Como ella explica, los jubilados tienen "detrás una responsabilidad con nuestros hijos que [...] ganan unos sueldos muy bajos y no llegan a poder cubrir sus necesidades básicas".
Con dos hijos en situaciones difíciles, Fina no tiene ninguna duda al respecto: "¿Qué tengo que hacer? Pues estarme de muchísimas cosas por poder ayudarles un poco".Las implicaciones de este sacrificio en el día a día son muchas: "No voy de vacaciones, no hacemos nada extra; antes podíamos salir a comer por ahí, ahora pues ya no se puede, esas cosas ya no se pueden hacer", comenta.
Reconoce, además, que no es un caso aislado: "Esto es lo que está pasando mucho, mucho en nuestra sociedad". Con todo, para ella no hay otra opción: "Lo que no puedes hacer es [...] hacer tus vacaciones y dejar a tus hijos".
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