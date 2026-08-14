Amancio Ortega desembarca en Australia con Macquarie tras culminar la compra de Qube

El fundador y principal accionista de Inditex, Amancio Ortega, ha culminado, a través de su vehículo inversor Pontegadea, la adquisición del grupo logístico australiano Qube junto al consorcio liderado por Macquarie. La operación está valorada en 11.700 millones de dólares australianos, unos 7.166 millones de euros.

El consorcio trabajará ahora junto al equipo directivo de Qube en su próxima etapa de crecimiento, con el objetivo de seguir reforzando su red de infraestructuras y explorar nuevas oportunidades en la región de Asia-Pacífico, según ha informado Macquarie.

Qube cuenta con una amplia cartera de activos logísticos en Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático, que incluye terminales, puertos, almacenes e instalaciones ferroviarias y viarias. La compañía ofrece servicios integrales para las cadenas de suministro y también está presente en sectores como la minería, la energía y la construcción.

La directora de inversiones de Pontegadea, Patricia Alonso, ha destacado la entrada del vehículo inversor de Ortega en Australia y ha señalado que la operación se enmarca en la estrategia de diversificación geográfica de la firma. "Esta transacción representa un paso más en la estrategia global de diversificación de inversiones de Pontegadea, centrada específicamente en activos de alta calidad como Qube", ha señalado.

Alonso también ha subrayado el interés de Pontegadea por las infraestructuras y la alianza con Macquarie Asset Management, con quien comparte una visión de largo plazo. La firma espera contribuir con su experiencia al crecimiento futuro de Qube.

Por su parte, el director general de Qube, Paul Digney, ha asegurado que la operación abre "un nuevo e ilusionante capítulo" para la compañía y ha destacado la fortaleza del negocio, así como la calidad de sus activos, empleados y cultura corporativa.

La operación fue anunciada el pasado 16 de febrero. Según los detalles de la oferta, Pontegadea participa en el consorcio junto a Macquarie y el fondo australiano UniSuper, que ya controlaba el 15,07% de Qube.

Macquarie había presentado su oferta el 24 de noviembre, proponiendo el pago de 5,20 dólares australianos por cada acción de Qube, lo que suponía una prima del 27,8% respecto al precio de cierre anterior al anuncio.

La propuesta contemplaba además que Qube pudiera repartir dividendos ordinarios y extraordinarios por un máximo de 0,40 dólares australianos por acción, cantidad que sería descontada del importe abonado por el consorcio.

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Qube presta servicios de logística integral que abarcan el almacenamiento, la gestión portuaria, el transporte por carretera y la fabricación de contenedores, además de operar en sectores como el minero, energético y de la construcción.