Alba Aldehuela (25 años), propietaria de un piso, explica por qué evita alquilar a jubilados: "No me gusta porque quiero que sea un buen entorno"

El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales problemas en España y afecta a personas de todas las edades. Mientras muchos jóvenes no consiguen independizarse debido al elevado precio de los alquileres y a la precariedad laboral, un número cada vez mayor de jubilados denuncia las dificultades que encuentra para acceder a una vivienda.

Aunque el foco suele ponerse en la situación de los más jóvenes, numerosas personas mayores aseguran que también se enfrentan a importantes obstáculos a la hora de alquilar un inmueble, especialmente cuando buscan una habitación. Algunos de ellos sostienen que los propietarios descartan sus solicitudes al considerarlos un colectivo más vulnerable.

Mujer en edad de jubilación / Archivo

La razón por la que evita alquilar a jubilados

Sobre esta situación ha hablado Alba Aldehuela en el programa Y ahora Sonsoles, donde explicó por qué algunos propietarios prefieren no alquilar sus viviendas a personas jubiladas y los motivos que, según ella, hay detrás de esta decisión.

La propietaria, que alquila un piso por habitaciones, explica que prefiere no aceptar a jubilados como inquilinos porque busca un perfil que, a su juicio, encaje mejor con la convivencia que quiere fomentar dentro de la vivienda. "No me gusta porque quiero que sea un buen entorno", asegura para justificar su decisión.

La propietaria explicó que el piso lo compró su padre y que, debido a su situación personal, ella misma vive en la vivienda. Por ello, tiene claro que busca a una persona con la que pueda convivir cómodamente y mantener un buen ambiente en casa.

Una pareja de jubilados / SPORT

Además, reconoció que la crisis de la vivienda se está haciendo notar cada vez más. De hecho, aseguró que ha recibido solicitudes de perfiles muy diversos, incluyendo madres con bebés que buscaban una habitación.

Aunque reconoce que muchas personas mayores necesitan este tipo de opciones para encontrar una vivienda, Alba tiene claro que busca un perfil de inquilino con el que encaje en su día a día. "Yo vivo ahí y es mi casa", explicó, dejando claro que la convivencia es un aspecto clave para ella.

En ese sentido, la joven de 25 años aseguró que prefiere compartir piso con personas de una edad similar, ya que considera que es más fácil coincidir en hábitos, rutinas y estilo de vida.

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"Este piso era para mi época universitaria porque yo no soy de aquí de Madrid, entonces buscas gente más o menos con el mismo rol", comentó. Ahora que trabaja, asegura que sigue buscando un perfil parecido, pero adaptado a su situación actual.

Fuente: Sport