Vueling recupera la ruta entre Barcelona y Madrid a partir de octubre

Vueling volverá a operar la ruta entre Barcelona y Madrid a partir del próximo 5 de octubre. La aerolínea lo ha anunciado este jueves en un comunicado, en el que informa de que los vuelos ya están disponibles para su compra hasta el 29 de marzo de 2027. La compañía recuperará así una conexión que dejó de operar a finales de marzo, después de haberla retomado temporalmente en febrero para reforzar las alternativas de transporte entre las dos ciudades ante las limitaciones que afectaban a las conexiones ferroviarias. La operativa se prolongó posteriormente hasta el 29 de marzo debido al elevado volumen de desplazamientos.

Según han informado, durante la mayor parte de octubre Vueling ofrecerá 10 frecuencias semanales. Habrá dos vuelos diarios de lunes a jueves, uno por la mañana y otro por la tarde, además de una conexión los viernes y otra los domingos. A partir del 31 de octubre, la compañía elevará la oferta a 11 frecuencias semanales e incorporará los sábados. Mantendrá dos vuelos diarios de lunes a jueves y uno diario de viernes a domingo. La programación está diseñada, entre otras cosas, para facilitar los desplazamientos de ida y vuelta en el mismo día.

Aumento de la demanda

En octubre, los primeros vuelos de lunes a jueves saldrán de Barcelona entre las 07.20 y las 07.30 horas, mientras que desde Madrid partirán entre las 09.25 y las 09.40 horas. Por la tarde, los horarios serán las 18.35 horas desde Barcelona y entre las 20.35 y las 20.45 desde Madrid.

Avión de Vueling en el aeropuerto de Barcelona- El Prat. / Zowy Voeten

La decisión de recuperar la conexión responde, según Vueling, al aumento de la demanda entre ambas ciudades, especialmente entre los pasajeros que viajan por motivos profesionales.

La aerolínea ya había recurrido a esta ruta a comienzos de año para ampliar las opciones de movilidad en un momento en que las conexiones ferroviarias se habían visto limitadas. La operativa se mantuvo hasta finales de marzo y coincidió con semanas de elevada movilidad en Barcelona, entre ellas las de los premios Goya, el Mobile World Congress y Alimentaria.