La Seguridad Social sitúa en unos 3.920 euros la cotización necesaria para cobrar la pensión máxima

La pensión máxima de jubilación tiene un límite que la Seguridad Social no permite superar, pero llegar a ese tope depende de mucho más que de haber cobrado un salario elevado durante los últimos años de vida laboral. La carrera de cotización, la base reguladora y el porcentaje que corresponde por los años cotizados son determinantes para saber cuánto cobrará finalmente cada trabajador.

En 2026, el límite máximo de las pensiones públicas está fijado en 3.359,60 euros brutos mensuales, con carácter general, y en 47.034,40 euros anuales, incluyendo las pagas extraordinarias. La cifra está establecida por el Real Decreto-ley 3/2026 y desarrollada posteriormente por el Gobierno.

A partir de estos importes puede calcularse una referencia aproximada sobre las cotizaciones necesarias para alcanzar ese máximo. El resultado se sitúa en torno a 3.920 euros mensuales de base de cotización media, siempre que el trabajador reúna además el periodo de cotización necesario para obtener el 100% de la base reguladora y el resto de requisitos de acceso a la jubilación.

No es exactamente un sueldo de 3.920 euros

Aquí está uno de los matices más importantes. Los 3.920 euros no constituyen un salario mínimo exigido por la Seguridad Social para cobrar la pensión máxima.

La cifra procede de una estimación sobre la base reguladora. En 2026, la normativa permite comparar dos métodos para calcularla y aplicar el más beneficioso: el sistema anterior, basado en las bases de los 300 meses anteriores divididas entre 350, y el nuevo método, que toma las 324 bases de cotización de mayor importe dentro de los 348 meses anteriores y las divide entre 378.

Por ejemplo, si se toma como referencia el cálculo de 300 bases y se busca alcanzar una base reguladora de aproximadamente 3.359,60 euros, la base de cotización media resultante ronda los 3.919,53 euros mensuales.

Pero la cifra debe interpretarse como una referencia. La base de cotización no equivale necesariamente al salario bruto mensual que aparece en la nómina, ya que intervienen conceptos como las pagas extraordinarias y otros elementos de la retribución.

También hacen falta suficientes años cotizados

Mantener una base elevada no garantiza por sí solo cobrar la pensión máxima. La Seguridad Social aplica a la base reguladora el porcentaje que corresponde en función de los años y meses cotizados, por lo que también es necesario haber acumulado una carrera de cotización suficientemente extensa para alcanzar el 100%.

Además, la edad ordinaria de jubilación continúa aumentando progresivamente. En 2026, pueden jubilarse a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y tres meses cotizados; quienes no alcancen ese periodo deben esperar hasta los 66 años y 10 meses.

La situación cambia si el trabajador decide jubilarse antes. La jubilación anticipada está sometida a coeficientes reductores que disminuyen la pensión en función de los meses de adelanto y de la carrera de cotización, por lo que incluso una persona con bases suficientemente elevadas puede no alcanzar el máximo si accede anticipadamente a la pensión.

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En definitiva, cobrar la pensión máxima en España no depende de alcanzar un sueldo concreto en un momento determinado, sino de mantener bases de cotización elevadas durante el periodo que entra en el cálculo, acumular los años necesarios para obtener el porcentaje correspondiente y cumplir las condiciones de acceso a la jubilación. Y aun cuando el cálculo teórico de la pensión fuese superior, existe en 2026 un tope legal de 3.359,60 euros mensuales.