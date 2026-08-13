Esta es la localidad de Catalunya donde alquilar un piso sale bastante barato: a 10 euros el metro cuadrado

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales retos en Catalunya. Aunque desde marzo de 2024 se aplican límites al precio del alquiler en los municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado, las diferencias entre territorios siguen siendo muy marcadas. Mientras el área metropolitana de Barcelona concentra algunos de los alquileres más elevados del país, todavía hay municipios donde alquilar una vivienda es mucho más asequible que la media catalana.

Según el último estudio publicado por Idealista, elaborado a partir de los anuncios del segundo trimestre de 2026, Tortosa es el municipio catalán con el alquiler más económico.

El único municipio catalán por debajo de los 10 euros por metro cuadrado

La capital del Baix Ebre registra un precio medio de 8,1 euros por metro cuadrado al mes, lo que la convierte en la única localidad catalana analizada donde el alquiler se sitúa por debajo de los 10 euros por metro cuadrado.

La diferencia respecto a la media de Catalunya, situada en 17,6 euros por metro cuadrado, es notable. De media, alquilar una vivienda en Tortosa es un 54% más barato que en el conjunto de Catalunya.

No figura entre los 25 municipios más baratos del Estado

A pesar de ocupar la primera posición en Catalunya, Tortosa no aparece entre los 25 municipios más económicos de España.

El ranking nacional está encabezado por municipios de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Localidades como Baeza, Almendralejo, Úbeda, Lucena o Puertollano presentan precios todavía más bajos.

En el caso de Baeza, que lidera la clasificación, el alquiler medio es de tan solo 5,2 euros por metro cuadrado.

¿Dónde han bajado más los precios del alquiler?

Aunque el mercado sigue tensionado, el portal inmobiliario Fotocasa señala que varias ciudades catalanas han registrado una reducción significativa de los precios de los nuevos anuncios de alquiler durante el primer semestre de 2026.

L'Hospitalet de Llobregat encabeza el ranking nacional de descensos. En una vivienda tipo de 80 metros cuadrados, el precio medio anunciado ha pasado de 1.682 euros mensuales en enero a 1.428 euros en junio, una reducción de 254 euros, equivalente al 15,1%.

Cinco ciudades catalanas, entre las que más han bajado los precios

Además de L'Hospitalet, Girona, Esplugues de Llobregat, Sabadell y Barcelona también figuran entre las once ciudades de España donde los precios de los nuevos anuncios de alquiler más han disminuido desde comienzos de año.

En el caso de Girona, la reducción media es de 196 euros mensuales en una vivienda de 80 metros cuadrados. En Esplugues de Llobregat el descenso es de 172 euros, en Sabadell de 136 euros y en Barcelona de 118 euros.

Las bajadas no afectan automáticamente a los contratos vigentes

Los portales inmobiliarios recuerdan que estos datos se basan en el precio medio de los anuncios publicados entre enero y junio de 2026.

Por tanto, no significa que los contratos de alquiler ya firmados hayan reducido automáticamente la renta. Los arrendamientos en vigor siguen sujetos a las condiciones pactadas entre las partes y a la normativa aplicable.

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Pese a estas correcciones puntuales, Catalunya sigue siendo uno de los territorios con mayor presión sobre el mercado del alquiler, con la gran mayoría de la población residiendo en municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado.

Fuente: Diari de Girona