Coste de la vida
El IPC sube tres décimas en julio en Catalunya, hasta el 3,5% interanual, impulsado por los combustibles y la electricidad
Los precios que más subieron en julio respecto al mismo mes de 2025 fueron restaurantes y alojamiento (5,2%), transporte (5,1%) y vivienda (5%)
La inflación se acelera al 3,6% en julio, su tasa máxima en dos años, por los carburantes y la luz
El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya subió hasta el 3,5% en julio respecto a un año antes, tres décimas por encima respecto a junio (3,2%), según datos de este miércoles del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 3,6%, cuatro décimas más que en el mes anterior, mientras que la tasa anual de la inflación subyacente incrementó una décima, hasta el 3%, respecto al sexto mes del año.
La tasa catalana se situó una décima por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Cantabria (+4,3%), Galicia (+4,1%), Baleares (+3,9%), Madrid (+3,9%) y Castilla y León (+3,8%), mientras que en Ceuta (+2,7%) y Extremadura (+3%) fue donde menos se encarecieron los precios.
Los sectores en los que en julio más se incrementaron los precios en Catalunya respecto al mismo mes de un año antes fueron restaurantes y alojamiento (5,2%), transporte (5,1%), vivienda (5%), seguros y servicios financieros (3,9%) y cuidado personal y otros (+3,9%). Crecieron en menor medida los precios de sanidad (1,2%), muebles y artículos del hogar (1,5%), e alimentos y bebidas no alcohólicas (+3,1%), y bajaron en vestido y calzado (-1,7%).
Por provincias, la variación interanual del IPC en julio se situó en el 3,4% en Girona, el 3,1% en Tarragona, el 2,8% en Lleida y el 2,7% en Barcelona. Respecto al mes anterior, los precios subieron un 0,5% en Girona, un 0,3% en Tarragona, un 0,2% en Barcelona y un 0,1% en Lleida.
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