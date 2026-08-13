Iván Moricz (84 años) vive aislado en una cabaña desde hace 40 años: "Todo lo que me motiva a estar acá es pensar que la soledad no existe. Me gusta estar conmigo y eso es suficiente para mí"

En lo más profundo de la Patagonia existe un lugar al que solo se puede llegar cruzando un enorme lago. Allí, aislado en una cabaña, vive Iván Moricz Karl, un hombre nacido en Hungría, pero nacionalizado argentino, que hace más de 40 años decidió desaparecer del mundo para construir una vida desconectada de la sociedad y en armonía con la naturaleza.

La impresionante historia de este hombre la ha documentado Álvaro en su canal de YouTube @hilux_aventura. Este creador de contenido se dedica a explorar pueblos olvidados, lugares abandonados y a conocer las historias de sus últimos habitantes.

Forma de vida sorprendente

En uno de los vídeos que ha subido en su viaje a Argentina, ha organizado una escapada para visitar a este hombre de 84 años, con la intención de ver su cabaña y descubrir la historia, los motivos y la realidad detrás de una de las formas de vida más sorprendentes que existen hoy en día: la vida en medio de las montañas.

Para empezar, Iván Moricz Karl vive junto al lago Lolog, ubicado dentro del parque nacional Lanín, en la provincia del Neuquén (Argentina). Su historia en esta cabaña aislada empezó por el amor al arte: "Soy un pintor de la naturaleza que estaba pintando la naturaleza en medio del cemento de Buenos Aires. Cuando mis amigos me hicieron ver esa absurda realidad, vine aquí y no me moví más".

Antigua cabaña de guardaparques

Moricz explica que encontró la cabaña en medio del parque nacional y decidió quedarse ahí: "Esta construcción empezó siendo una cabaña de guardaparques para supervisar a las 300 personas que estaban madereando acá. Cuando se terminó ese movimiento, estuvo abandonada 14 años. Yo me enteré de eso y pensé que podía aprovecharlo".

Lago Lolog, ubicado en el parque nacional Lanín, en la provincia de Neuquén (Argentina). / Youtube / Hilux Aventura

A raíz de encontrar esta cabaña, consiguió una entrevista con el vicedirector de Parques Nacionales de Argentina y le pidió vivir ahí para pintar flora y fauna andina en territorio patagónico. El vicedirector le dejó quedarse en la cabaña, pero ahora Iván Moricz Karl quiere devolver ese favor.

Proyectos de Iván Moricz

"Lo que me falta ahora es devolver los años que me dejaron esto. Los quiero devolver. Primero a través de un libro, después está en marcha un documental y, finalmente, lo que más me interesa, imágenes y vídeos de flora y fauna andina patagónica para los colegios, para que los chicos aprendan a través de fotos", expone el nacionalizado argentino.

Su pasión por el arte viene de muy lejos, a raíz de una enfermedad que tuvo de los 13 a los 17 años: "Me llama demasiado pintar la naturaleza porque de chico pasaba mucho tiempo sin nada que hacer. ¿Qué hace un chico de cuatro años enfermo en la cama? Además de leer y escuchar la radio, no podía hacer mucho más. Entonces me dieron un lápiz, lápices de colores, acuarelas... y le fui tomando el placer a hacer eso".

Soledad en una cabaña aislada

Iván Moricz se instaló en su cabaña hace más de 40 años, en los que asegura no haberse sentido solo: "Antes no venía nadie; durante años yo he estado aislado y solo acá. Pero creo que todo lo que me motiva a estar acá es pensar que la soledad no existe. Me gusta estar conmigo y eso es suficiente para mí".

Su historia en esta cabaña aislada empezó por el amor al arte. / Youtube / Hilux Aventura

Finalmente, Álvaro pregunta al anciano de 84 años si cree que va a pasar el resto de su vida en esa cabaña, a lo que Moricz responde de forma honesta, dejando sin palabras al 'youtuber': "Tener que irme, me voy a tener que ir al otro lado con un cajón. Pero bueno, tener que irme de acá, puede ser que también me tenga que ir de acá. Si Dios quiere, puedo quedarme acá, pero es intrascendente, ya que a donde vaya, siempre estaré bien. En el cajón inclusive, que es lo que estoy esperando ahora".