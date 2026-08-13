Inflación y precios
BBVA Research prevé que la inflación supere el 4% en agosto por el alza de la energía
El IPC ha subido al 3,6% en julio y el servicio de estudios de BBVA anticipa otro repunte por los carburantes
La inflación vuelve a poner presión sobre los bolsillos de los hogares españoles. El IPC se situó en el 3,6% interanual en julio, cuatro décimas por encima del registro de junio, y las previsiones de BBVA Research apuntan a que los precios podrían seguir acelerándose durante este mes de agosto.
En concreto, el servicio de estudios de BBVA Research estima que la inflación general podría situarse entre el 4,1% y el 4,3% interanual en agosto, lo que supondría superar de nuevo la barrera del 4%. El principal responsable de este repunte sería, una vez más, la energía.
El dato publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma que la inflación ya ha ganado intensidad. En julio, la tasa general aumentó 0,4 puntos porcentuales, hasta el 3,6%, mientras que la inflación subyacente –que excluye la energía y los alimentos no elaborados– avanzó una décima, hasta el 3%. Ambas cifras coincidieron con las previsiones realizadas previamente por BBVA Research.
La energía vuelve a tirar
La clave del repunte está en los precios energéticos. Según el análisis de BBVA Research, la inflación de este componente se aceleró 4,1 puntos, hasta alcanzar el 10,1% interanual en julio. El encarecimiento estuvo relacionado principalmente con los carburantes, el gas y la electricidad.
La presión podría mantenerse durante agosto. Las estimaciones en tiempo real de BBVA Research señalan que el incremento adicional procederá principalmente del componente energético, con especial incidencia de los carburantes. En cambio, la inflación subyacente se mantendría relativamente estable, alrededor del 3%.
El repunte de los precios llega además después de que la inflación española haya mantenido un diferencial desfavorable respecto a la zona euro. En julio, el diferencial del IPCA se situó en 1 punto porcentual, claramente por encima del promedio histórico de alrededor de 0,3 puntos. La inflación subyacente también presentó un diferencial negativo de 1,2 puntos frente a la Unión Económica y Monetaria.
Así, el escenario que dibuja BBVA Research para agosto apunta a una inflación general de entre el 4,1% y el 4,3%, mientras que el componente subyacente apenas variaría. La evolución de la energía será, por tanto, el principal factor a vigilar durante las próximas semanas.
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