Andrés Millán, abogado: este es el contrato que debes firmar para prestar dinero sin que Hacienda lo considere una donación fraudulenta

Hacienda tiene un fuerte control sobre las donaciones realizadas por los contribuyentes, ya que no declarar correctamente estas operaciones puede acarrear importantes sanciones económicas. Sin embargo, existen formas legales de realizar estos movimientos cumpliendo con la normativa y evitando problemas con la Agencia Tributaria, como explica el abogado Andrés Millán (@lawtips).

Este método se puede utilizar para prestar dinero a un hijo, a un hermano o a un amigo. Estas pueden parecer operaciones sencillas, pero si no se hacen correctamente, pueden acabar generando problemas con la Agencia Tributaria.

Imagen de archivo de varias personas siendo atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la Declaración de la Renta / Europa Press

Andrés Millán recuerda que cualquier ingreso patrimonial sin documentación puede despertar el interés de la Administración. Según señala el experto, la forma más segura de evitar conflictos es formalizar el préstamo mediante un contrato, aunque no se cobren intereses.

El contrato que puede marcar la diferencia

Millán recomienda redactar un contrato de préstamo entre particulares en el que aparezcan claramente el importe prestado, el plazo de devolución y la finalidad del dinero. El documento debe estar firmado por ambas partes y dejar constancia de que se trata de un préstamo y no de una donación.

El abogado también aconseja que todas las transferencias se realicen directamente desde la cuenta del prestamista a la del prestatario, evitando entregas en efectivo u operaciones difíciles de justificar.

El Modelo 600 de la Agencia Tributaria ayuda a dejar constancia

Otro de los pasos que destaca es presentar el Modelo 600 ante la comunidad autónoma correspondiente. Aunque este tipo de préstamos entre particulares está exento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, la presentación del documento permite dejar constancia oficial de la operación.

El plazo habitual para hacerlo es de 30 días hábiles desde la firma del contrato. Según explica Millán, este trámite puede servir para evitar futuras dudas si Hacienda revisa los movimientos bancarios y solicita explicaciones sobre el origen del dinero.

La Agencia Tributaria dispone de mecanismos para cruzar información bancaria y detectar movimientos de fondos. Si considera que un ingreso no está suficientemente justificado, podría entender que se trata de una donación y exigir el pago del impuesto correspondiente, además de posibles recargos o sanciones si aprecia un incumplimiento de las obligaciones fiscales.

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Por ese motivo, haz caso al abogado y presenta la documentación relacionada con la operación para no tener problemas con Hacienda.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife