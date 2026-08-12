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Catalunya recupera el pulso empresarial: la creación de empresas crece un 9,8% en junio, casi seis veces más que la media nacional

Las disoluciones de empresas catalanas repuntan un 20,2% frente al 14,6% del conjunto de España

Un camarero limpia una mesa en la plaza Real de Barcelona, a 15 de junio de 2022, en Barcelona, Catalunya (España).

Un camarero limpia una mesa en la plaza Real de Barcelona, a 15 de junio de 2022, en Barcelona, Catalunya (España). / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

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Monique Zamora Vigneault

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En plena temporada estival, Catalunya vuelve a pisar el acelerador empresarial tras el frenazo abrupto de mayo. La creación de sociedades en la comunidad repuntó a un ritmo casi seis veces superior al del conjunto de España, con un alza del 9,8% interanual en junio, según el último dato publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El tejido empresarial catalán sumó 2.142 nuevas empresas en junio, el equivalente a casi una de cada cinco sociedades creadas en España

A nivel nacional, las nuevas sociedades crecieron tan solo un 1,7%, mientras que las bajas empresariales repuntaron con fuerza, un 14,6%. Se trata del tercer incremento en el último año, por detrás de los registrados en abril (24,9%) y marzo (17,9%). Se trata de la sexta subida de disoluciones más intensa en casi tres años. 

En paralelo, a pesar del tirón del último mes, las disoluciones repuntaron con mayor fuerza en Catalunya con un rebote del 20,2%, frente al incremento nacional del 14,6%. En el último mes, se disolvieron 143 sociedades catalanas, frente a los 119 registrados hace un año, según los datos del INE. 

Por comunidades, La Rioja encabezó la creación de empresas, por encima de Navarra y Extremadura. Del lado contrario, las regiones de España que presentaron las mayores dificultades en junio fueron Canarias, Galicia y la Comunidad Valenciana

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Las empresas dedicadas al comercio lideraron las disoluciones, siendo un 20% del total en junio, por encima de las sociedades inmobiliarias y los seguros (14,7%), la construcción (14,5%), las actividades profesionales (11,7%) y la industria y energía (9,7%). 

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