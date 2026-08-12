Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Diciembre es el mejor mes para solicitar la jubilación anticipada”

La jubilación anticipada no depende únicamente de los años cotizados o de la edad del trabajador. El momento exacto en el que se solicita también puede influir en la cuantía final de la pensión, especialmente por la combinación de los coeficientes reductores y la posterior revalorización anual.

Así lo explica Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, en uno de sus vídeos sobre pensiones, en el que analiza el caso de un trabajador con una larga carrera de cotización y compara cuánto cobraría si adelantara su jubilación en diferentes meses. Su conclusión es clara: “Diciembre es el mejor mes para solicitar la jubilación anticipada”.

La afirmación, no obstante, debe entenderse como una recomendación basada en el supuesto que analiza, y no como una regla general aplicable a todos los trabajadores. La situación personal, los años cotizados, la edad ordinaria y los meses de adelanto pueden cambiar completamente el resultado.

Diciembre puede marcar la diferencia

La clave que señala Muñoz está en la revalorización de las pensiones. El artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social establece que las pensiones contributivas se revalorizan al comienzo de cada año conforme al mecanismo vinculado a la evolución del IPC.

En 2026, esa actualización ha sido del 2,7% con carácter general, de acuerdo con el Real Decreto-ley 3/2026 y la normativa posterior.

Por eso, en el ejemplo que analiza el funcionario, una persona que causa su pensión en diciembre puede beneficiarse de la revalorización que se aplica al comenzar el año siguiente. En cambio, si espera a enero, esa nueva pensión ya se causa en el nuevo ejercicio y no recibe la revalorización correspondiente a las pensiones causadas antes del 1 de enero.

Alfonso Muñoz muestra en su vídeo un caso concreto para explicar la diferencia. El trabajador analizado tenía 44 años y nueve meses cotizados y podía jubilarse ordinariamente a los 65 años. El simulador de la Seguridad Social calculaba una pensión de 2.287 euros mensuales si esperaba hasta esa edad. Al adelantar un año la jubilación, el importe inicial era inferior, pero el efecto de la revalorización posterior reducía la diferencia entre ambas cantidades.

El propio experto advierte de que cada caso es diferente y recomienda utilizar el simulador oficial de la Seguridad Social para comprobar las cantidades antes de tomar una decisión. La herramienta permite introducir distintas fechas de jubilación y ofrece una estimación de la pensión teniendo en cuenta la información disponible en la Administración.

Siempre tiene penalización

La otra cuestión fundamental es que la Seguridad Social aplica coeficientes reductores. La jubilación anticipada voluntaria está regulada en el artículo 208 de la LGSS y permite adelantar como máximo dos años la edad ordinaria correspondiente, siempre que se cumplan los requisitos de cotización y demás condiciones exigidas.

La reducción depende de cuántos meses se adelante la jubilación y del periodo de cotización acreditado. Por ejemplo, con menos de 38 años y seis meses cotizados, adelantar 24 meses supone actualmente un coeficiente reductor del 21%. Si el adelanto es menor, la penalización correspondiente también puede ser inferior.

Precisamente por eso, Muñoz recomienda estudiar bien el calendario antes de solicitar la pensión. En su análisis también aconseja no dar por hecho que adelantar exactamente dos años sea siempre la opción más conveniente, ya que unos meses de diferencia pueden modificar el coeficiente aplicado.

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La Seguridad Social dispone de un simulador que permite comparar diferentes fechas de jubilación y conocer una estimación personalizada. La decisión definitiva, por tanto, no debería basarse únicamente en que sea diciembre, sino en comparar las distintas alternativas según la carrera de cotización y la situación concreta de cada trabajador.