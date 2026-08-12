El aeropuerto de Barcelona-El Prat cierra julio al alza: el tráfico crece un 6%

El aeropuerto de Barcelona-El Prat vuelve a superar mes tras mes los registros del mismo periodo del año anterior. En 2025, la infraestructura cerró el ejercicio con un récord de 57,48 millones de pasajeros y, en lo que va de 2026, cada mes ha mantenido la misma tendencia. El último dato, hecho público por Aena en un comunicado este miércoles, corresponde a julio: 5.871.137 pasajeros, un 6% más que en julio del año pasado y el mejor registro histórico para este mes.

El acumulado de los siete primeros meses alcanza los 34.242.752 viajeros, un 4,6% más que entre enero y julio de 2025. De ellos, 34.189.479 fueron pasajeros comerciales, un 4,7% más. El crecimiento vuelve a estar impulsado principalmente por los vuelos internacionales, que sumaron 25.875.282 pasajeros hasta julio, un 5,7% más, frente a los 8.314.197 viajeros nacionales, que aumentaron un 1,6%.

4,5 millones de internacionales

Solo en julio, El Prat contabilizó 5.862.148 pasajeros comerciales. Los vuelos internacionales concentraron 4.531.980 viajeros, un 7,6% más que un año antes, mientras que los nacionales aportaron 1.330.168, con un crecimiento del 0,6%. La actividad también aumentó en el campo de vuelo. El aeropuerto gestionó en julio 35.886 movimientos de aeronaves, un 6,6% más que en el mismo mes de 2025. En el conjunto de enero a julio se han contabilizado 215.228 operaciones, un 3,6% más.

Imagen del aeropuerto de Barcelona-El Prat desde la torre de control de Enaire, gestor de la navegación aérea. / Enaire

La carga aérea mantiene incluso un ritmo de crecimiento superior al de los pasajeros. En julio se transportaron 20.435 toneladas de mercancías, un 8,1% más que un año antes, mientras que el acumulado del año asciende a 125.309 toneladas, un 11,6% más.

Girona y Reus también crecen

El resto de aeropuertos catalanes gestionados por Aena también cerraron julio al alza. Girona-Costa Brava registró 320.926 pasajeros, con lo que alcanza 1,15 millones en los siete primeros meses, y realizó 3.553 operaciones, un 9% más. Reus contabilizó 235.986 viajeros en julio, un 6,1% más, y acumula 811.858 pasajeros desde enero, un 9,1% más. Sabadell, centrado fundamentalmente en la aviación general, alcanzó 7.508 operaciones en julio, un 25,2% más, y suma 42.556 en el año.

Aviones en el aeropuerto de Barcelona El Prat vistos desde el Mirador de l’Illa. / Ferran Nadeu

En el conjunto de los aeropuertos españoles de Aena, el tráfico acumulado hasta julio se sitúa en 190,65 millones de pasajeros, un 4% más, con 1,62 millones de movimientos (+4,4%) y 773.812 toneladas de mercancías (+2,9%). El conjunto del grupo Aena suma 230,87 millones de pasajeros, un 4% más, y 863.121 toneladas de carga, un 0,2% menos.

Obras antes de la ampliación

El aumento de actividad coincide con un nuevo ciclo inversor en El Prat. Aena prevé destinar 1.800 millones de euros entre 2027 y 2031, con la remodelación de la T2, presupuestada en 153,4 millones, y la transformación de la T1, que incluye desplazar 38 metros su fachada y ganar unos 70.000 metros cuadrados. También está prevista la renovación del pavimento de la pista 06R-24L, que obligará a cerrarla unos 50 días.

Estas actuaciones se desarrollarán mientras Aena prepara el Plan Director que deberá ordenar la futura ampliación, incluida la prolongación de 500 metros de la pista del mar y la construcción de una terminal satélite.