Meta y Tik Tok reforzarán la verificación de contenido sobre entradas irregulares de migrantes tras la crisis de Ceuta

Meta y TikTok han acordado con la Unión Europea reforzar la verificación de contenidos relacionados con los cruces fronterizos hacia España, después de la entrada masiva registrada desde Marruecos a Ceuta y de la difusión de mensajes falsos que animaban a potenciales migrantes a intentar alcanzar territorio español.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha explicado que ambas plataformas han activado sus protocolos de crisis y establecido un «mecanismo ad hoc de escalada y cooperación con verificadores». El objetivo es detectar y responder con mayor rapidez a informaciones falsas que puedan ser utilizadas por redes criminales para promover nuevos intentos de entrada.

El acuerdo va más allá de la moderación ordinaria. Meta y TikTok han puesto en marcha un procedimiento específico de crisis para que determinados contenidos puedan escalarse rápidamente a equipos de verificación cuando exista riesgo de que la desinformación contribuya a nuevos movimientos migratorios peligrosos.

La Comisión Europea ha señalado además que las plataformas se han comprometido a prohibir contenidos relacionados con el tráfico ilícito de personas. Bruselas precisa, no obstante, que la decisión de bloquear o reducir la visibilidad de las publicaciones corresponde a las propias compañías. La Comisión no les ordena eliminar contenidos concretos, sino que mantiene un diálogo con ellas para que actúen de acuerdo con sus responsabilidades.

Militares y policías nacionales custodian la comisaría de Policía Nacional de Ceuta donde decenas de menores acuden para filiarse este lunes. / Gabriela Sardá Núñez / Europa Press

El Ejecutivo comunitario y Europol mantienen contactos diarios con Meta y TikTok para seguir la evolución de la situación, según ha explicado Virkkunen.

La decisión supone un paso más respecto a las conversaciones iniciadas la semana pasada. El 7 de agosto, la Comisión Europea se reunió con Meta y TikTok para reclamar una respuesta más contundente frente a la desinformación vinculada a la crisis de Ceuta y reforzar la colaboración con verificadores independientes.

Bruselas puso entonces el foco en el uso de las plataformas para difundir mensajes sobre supuestas facilidades para cruzar la frontera y en el riesgo de que este tipo de contenidos favoreciera nuevas concentraciones.

Virkkunen también ha mantenido conversaciones con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, sobre las medidas destinadas a impedir nuevos cruces alentados por información falsa y reducir el riesgo de nuevas víctimas.

La preocupación europea se centra especialmente en evitar que las redes dedicadas al tráfico de personas utilicen las redes sociales como herramienta de captación, difundiendo mensajes que presenten determinadas rutas como seguras o que aseguren falsamente que los controles fronterizos han desaparecido.

El papel de las redes sociales no se limita a lo ocurrido durante la entrada masiva de finales de julio. El Gobierno de Ceuta ya ha alertado de una nueva convocatoria difundida en plataformas como TikTok y WhatsApp para intentar otro cruce colectivo desde Marruecos el próximo 15 de agosto.

Los mensajes, trasladados a las autoridades competentes, sitúan como punto de encuentro Castillejos —Fnideq—, localidad marroquí situada junto a la frontera, e invitan a incorporarse a grupos de mensajería creados para coordinar el intento.

Las plataformas como altavoz para migrar

La preocupación responde al precedente inmediato. Antes de los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio también circularon vídeos y publicaciones que presentaban la frontera de Ceuta como accesible o difundían información engañosa sobre las posibilidades de entrar en España. Las plataformas se han convertido así en un canal para amplificar convocatorias, intercambiar información sobre rutas y concentrar a potenciales participantes en determinados puntos de la frontera.

No es un fenómeno nuevo. En 2024 ya se difundió a través de redes sociales una convocatoria para intentar una entrada colectiva en Ceuta el 15 de septiembre, que provocó la concentración de centenares de personas en las inmediaciones de la frontera. La coordinación de las autoridades españolas y marroquíes evitó entonces que desembocara en una entrada masiva.

La nueva convocatoria para el 15 de agosto refuerza ahora la preocupación de Bruselas y de las autoridades españolas por el uso de las plataformas como herramienta de movilización. Ese es precisamente el contexto en el que Meta y TikTok han acordado reforzar la verificación de contenidos sobre los cruces hacia España, con especial atención a la información falsa que pueda ser utilizada por redes criminales para animar a personas a emprender desplazamientos peligrosos.