La R-Aeroport encara la recta final tras una década de obras: Adif entrega la infraestructura y FGC busca maquinistas

La R-Aeroport encara el último examen antes de llegar a El Prat. La nueva conexión ferroviaria con el aeropuerto de Barcelona ha pasado este verano de la obra a la fase de puesta en servicio. Adif ya ha terminado y entregado la infraestructura del acceso ferroviario a las terminales T1 y T2, una actuación de más de 400 millones de euros que permitirá conectar el aeropuerto con la red de Rodalies a través de un trazado de 5,2 kilómetros, 4,3 de ellos soterrados. El siguiente paso son las pruebas, que precisamente han arrancado estos días, y el proceso de autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), mientras Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que explotará el nuevo servicio, mantiene como objetivo empezar a transportar pasajeros durante el primer semestre de 2027.

El calendario sitúa la puesta en marcha en menos de un año. Adif comunicó a principios de julio la finalización de las obras y aseguró que las pruebas de circulación con material rodante comenzarían en las semanas siguientes. Fuentes de la empresa pública, que ha completado hasta 26 trayectos entre la estación de El Prat y la del aeropuerto, desvelan que su parte del trabajo está completa: las vías, electrificación, señalización, comunicaciones, ventilación y sistemas de seguridad necesarios para conectar el ramal con la línea Barcelona-Vilanova. El tramo soterrado incluye 3,1 kilómetros que fueron excavados con tuneladora durante la primera fase.

Mapa que muestra el recorrido de la nueva línea de Rodalies al aeropuerto de Barcelona.

Comprobación antes de llegar trenes

Hecha la entrega de la infraestructura por parte de Adif, esta debe ser comprobada antes de su entrada en servicio con la locomotora 252 y, posteriormente, los trenes de FGC tendrán que validar su circulación por esa red. El procedimiento culminará con la autorización de la AESF, necesaria para poner en explotación la nueva R-Aeroport.

El proceso llega después de que el presidente de FGC, Carles Ruiz, explicara en una entrevista en EL PERIÓDICO que la principal dificultad en ese momento será encontrar ventanas para probar los trenes en la red de Adif, que debe compatibilizar estas circulaciones con el resto de servicios y con las obras que se ejecutan en Rodalies. Ruiz situó entonces la entrada en servicio en el primer semestre de 2027. También explicó que FGC estaba trabajando con Adif y la operadora Renfe en los protocolos necesarios para operar sobre unas vías por las que continuará circulando la compañía estatal y en la integración de los sistemas de información al viajero.

Cuatro trenes por hora y sentido

La R-Aeroport incorporará cuatro trenes por sentido cada hora al túnel de Passeig de Gràcia, por el que ya circulan la R2 Nord, la R2 Sud y servicios regionales. Esta cuestión ha generado críticas de plataformas de usuarios, que advierten del riesgo de aumentar la presión sobre uno de los puntos más saturados de la red. Al mismo tiempo, la entrada de la nueva línea supondrá que la R2 Nord deje de llegar directamente al aeropuerto y que FGC asuma esa conexión.

Cabina del primer tren fabricado en Alstom para FGC para la futura R-Aeroport. / Jordi Otix / EPC

Mientras, la operadora catalana ha empezado a poner las piezas necesarias para la explotación. El pasado 30 de junio convocó 42 plazas de maquinista destinadas específicamente a la R-Aeroport. La selección admite tanto a profesionales que ya cuentan con la licencia y el diploma de maquinista como a candidatos que estén pendientes de obtenerlos. FGC prevé ampliar su plantilla con cerca de 70 maquinistas en 2027, 42 de ellos para la línea del aeropuerto y otros 20 para el futuro servicio entre Lleida y Terrassa.

107 millones en trenes

También están en marcha los trenes que prestarán el servicio. FGC ha encargado a Alstom 10 unidades eléctricas para la R-Aeroport, con una inversión de 107 millones de euros, a la que se suman unos 70 millones por el mantenimiento durante 15 años. El primero de los vehículos quedó terminado (y presentado) en octubre de 2025 y comenzó entonces la fase de pruebas en fábrica, previa a los ensayos sobre la infraestructura de Adif. Los trenes tendrán capacidad para 656 pasajeros, 202 plazas sentadas, diez puertas por cada lado y pantallas con información del servicio ferroviario y de los vuelos.

El servicio funcionará con una frecuencia de 15 minutos y recorrerá 22,7 kilómetros entre Sant Andreu y el aeropuerto, con paradas en La Sagrera, El Clot, Passeig de Gràcia, Sants, Bellvitge, El Prat, Aeroport T2 y Aeroport T1. El trayecto entre Passeig de Gràcia y la T1 se situará en unos 19-20 minutos. La principal novedad para el pasajero será precisamente la llegada directa a la T1 (donde se concentra el 65% del tráfico), ya que los actuales trenes de Rodalies terminan su recorrido en la T2 y obligan a las personas que viajan a coger un bus lanzadera entre las terminales.

Entre 7 y 9 millones viajeros al año

La nueva infraestructura permitirá, pues, conectar ferroviariamente las dos terminales, algo que ahora no ocurre. La estación de la T2 está preparada para enlazar con la L9 del metro, mientras que la de la T1 queda integrada en el complejo aeroportuario. Adif calcula que el nuevo acceso podrá atender entre 7 y 9 millones de viajeros al año.

El Ministerio de Transportes ejecuta el acceso ferroviario a la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat / MINISTERIO DE TRANSPORTES

El proyecto llega a esta fase después de un recorrido mucho más largo que el previsto inicialmente. Las obras arrancaron en 2015, aunque el proyecto había sido adjudicado años antes, y se desarrollaron en dos fases. La primera permitió construir el acceso ferroviario bajo las pistas mediante tuneladora. La segunda, necesaria para completar la conexión con la red convencional y ejecutar el conjunto de instalaciones, se licitó en 2020 por 81,09 millones de euros y con un plazo inicial de 24 meses. Los calendarios fueron alargándose. En junio de 2025 Adif aseguraba que la segunda fase estaba ejecutada al 80% y que la previsión era acabarla a finales de ese año. En enero de 2026 el avance había llegado al 95%. La obra se ha completado finalmente en julio.

Mientras tanto, el calendario del servicio también se ha ido ajustando. En octubre de 2025, cuando se presentó el primero de los nuevos trenes, la previsión era poner la línea en funcionamiento entre finales de 2026 y principios de 2027. En mayo de este año Ruiz la situó en el primer semestre de 2027 y fuentes de FGC mantienen ahora mismo esa fecha. La diferencia es que aquella previsión se hizo cuando todavía quedaban obras. Ahora, con la infraestructura entregada, el calendario dependerá de la sucesión de pruebas, de la validación de los trenes y de la autorización ferroviaria. El próximo hito será, por tanto, ver circular los primeros trenes de Ferrocarrils por el nuevo acceso al aeropuerto.