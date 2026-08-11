El grupo IMED alcanza los 232 millones de facturación a la espera de abrir sus nuevos hospitales en Alicante y Barcelona

IMED Hospitales se consolida como uno de los grandes operadores sociosanitarios de la Comunidad Valenciana. El grupo benidormí cerró el pasado ejercicio con unos ingresos de 232 millones de euros, tras crecer un 15 %, mientras sigue con sus planes de expansión que le llevarán a abrir en los próximos meses dos nuevos centros en Alicante y Barcelona, según ha informado este martes la propia compañía.

Además, lo hace mejorando también su rentabilidad, ya que la firma logró un beneficio después de impuestos de 14,5 millones de euros, un 11,5 % más que el año anterior.

Según explican sus responsables, buena parte de esta evolución se deben a la consolidación de la actividad en varios de sus centros. Así, el IMED Colón, el hospital que la compañía ha construido en València, empezó a funcionar a pleno rendimiento durante 2025, lo que contribuyó a este incremento de ingresos.

Por su parte, también se amplió el IMED Levante, en Benidorm, que prácticamente ha duplicado su capacidad. Además, el IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, el primero del grupo en esta región, también mejoró su actividad con la incorporación de la cirugía robótica Da Vinci.

Nuevos centros

En total, la firma ya cuenta con siete hospitales -Benidorm, Elche, Burjassot, Valencia, Gandía, Alcoy y Murcia-; además de cinco policlínicas, situadas en Teulada, Torrevieja, Gandía, Alcoy y La Vila Joiosa; y un centro de radioterapia en Murcia.

Uno de los centros de IMED. / INFORMACIÓN

Una red que se ampliará en breve con la inauguración "en las próximas semanas" del IMED Alicante, un proyecto configurado como un hospital general de última generación con 30.000 metros cuadrados, 98 habitaciones, 14 quirófanos, UCI, más de 100 consultas externas y cirugía robótica de última generación en distintas especialidades médicas. Un proyecto que la compañía ha logrado concluir, aunque con retraso, tras la paralización que sufrió por parte del Ayuntamiento de Alicante por el exceso de edificabilidad del inmueble, que ya se ha solventado. La inversión total del hospital ha sido de 65 millones de euros aproximadamente.

Del mismo modo, para finales de año, el grupo prevé finalizar la construcción de su primer hospital en Cataluña, IMED Barcelona, un centro de más de 30.000 metros cuadrados con 144 habitaciones, 19 quirófanos y más de 50 consultas externas.

Más seguros privados

Además de la expansión y consolidación del grupo, otro factor que explica el crecimiento de la cifra de negocio de IMED Hospitales ha sido el aumento de las pólizas de seguros de salud. En 2025 este tipo de pólizas crecieron cerca del 2% en España y, en concreto, en la Comunidad Valenciana el 23% de la población cuenta ya con un seguro de salud privado.

Durante 2025 los centros de IMED han atendido a más de 500.000 pacientes, han realizado 59.000 intervenciones quirúrgicas, ha resuelto más de 100.000 estancias sanitarias y más de 3 millones de consultas médicas. De esta manera, a cierre de 2025 IMED superó los 2,8 millones de historias clínicas abiertas en los 21 años de historia del grupo hospitalario.

Por su parte, la plantilla de IMED Hospitales superó los 3.000 profesionales a finales de 2025, de los que más de dos tercios son mujeres. Asimismo, IMED Valencia fue el primer hospital privado de la Comunidad Valenciana en contar con médicos MIR tras la adjudicación de dos plazas ofertadas por el Ministerio de Sanidad en las especialidades de Anestesiología y Reanimación y en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

En esta línea, IMED está trabajando para ampliar esta oferta de plazas MIR y abrirla a otras especialidades, como Radiodiagnóstico, Pediatría o Medicina Interna y a otros centros como IMED Elche, que también cuenta ya con la acreditación del Ministerio de Sanidad.

Basado en su estrategia de transformación, IMED Hospitales lanzó la nueva versión de su app para pacientes diseñada para ordenar y simplificar la relación del usuario con el hospital, integrando la tecnología en todo el proceso asistencial: antes, durante y después de la consulta.

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IMED Hospitales también logró en 2025 la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en su nivel alto, un hito que refuerza la posición del Grupo como referente en protección de datos y cumplimiento normativo.