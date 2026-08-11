El Govern licita por 8,9 millones las primeras obras para pacificar la N-2 en Mataró

La transformación de la N-2 en el Maresme sigue quemando etapas. La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha anunciado este martes la licitación, por cerca de 8,9 millones de euros, de los primeros trabajos para pacificar la carretera en Mataró y construir un carril bici, como adelantó el president Salvador Illa en un acto en esa misma ciudad hace poco más de tres semanas. Las obras, con un plazo de ejecución de 18 meses, está previsto que comiencen este invierno.

La actuación afecta a unos dos kilómetros entre la rotonda del Rengle y la riera de Sant Simó y es la primera de las 19 actuaciones en que la Generalitat ha dividido la transformación de la N-2 en todo el trazado entre Montgat y Tordera. El proyecto contempla reducir la velocidad y la capacidad de la vía, mejorar las conexiones con la trama urbana y habilitar itinerarios para peatones y bicicletas, además de reorganizar las paradas de transporte público, todo ello reivindicaciones que se han alargado durante lustros en esta comarca.

La Ronda de Mataró, que evita la ciudad. / ARCHIVO / ALBERT BERTRAN

El proyecto forma parte de los acuerdos entre el Govern y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de las encomiendas de gestión, que incluyen, en el caso de la red viaria, la N-260, los enlaces de la AP-7 y la AP-2 y la mejora de la C-32. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha asegurado en el mismo comunicado que el plan prevé actuar "sobre más de 40 kilómetros de la N-2 en 16 municipios, con una inversión estimada de 180 millones", para convertir progresivamente la carretera en una vía urbana y derivar parte del tráfico de paso hacia una C-32 con más conexiones, un proceso que ya se ha ido produciendo de manera natural tras el levantamiento de las barreras de peaje por el fin de las concesiones, en 2021.

Encomienda de gestión avanzada

La licitación de este martes es una de las concreciones de las encomiendas de gestión mediante las que el Estado ha trasladado a la Generalitat la responsabilidad de redactar proyectos, licitar, adjudicar y ejecutar determinadas obras de carreteras de titularidad estatal, mientras mantiene la financiación. En el caso del Maresme, el convenio firmado a finales de 2025 garantiza 384 millones de euros estatales hasta 2032.

El acuerdo es uno de los tres grandes paquetes viarios incluidos actualmente en este mecanismo, que moviliza cerca de 900 millones: además de los 384 millones del Maresme, contempla 250 millones para remodelar 17 enlaces de la AP-7 y la AP-2 y otros 260 millones para actuaciones en la N-260. Como ya explicó este diario, la ejecución de las encomiendas está siendo desigual: la N-2 del Maresme es la actuación que ha llegado antes a la fase de obras, mientras que buena parte de los proyectos de las autopistas y del Eix Pirinenc continúan en redacción o en fases previas.

Esquema de los trabajos que se llevarán a cabo en Mataró, en la N-2 del Maresme. / Conselleria de Territori

Reivindicación pendiente

Tal como han detallado las mismas fuentes, en el primer tramo, entre las rotondas del Rengle y Laia l’Arquera, la calzada central quedará configurada con un carril por sentido y el nuevo itinerario ciclista ocupará el vial lateral del lado mar. Entre la Ronda Barceló y la rotonda del Cargol se mantendrán los dos carriles por sentido por la función de conexión con el centro de Mataró, mientras que el carril bici se integrará en la acera del lado montaña. En el tercer tramo se habilitará un carril por sentido y un tercero para los giros a la izquierda, que se podrá destinar a otros usos cuando no sea necesario.

El proyecto recupera una transformación planteada desde hace años. El actual convenio tiene como precedente el acuerdo firmado en 2009 entre el Estado y la Generalitat para traspasar la N-2 entre Montgat y Tordera y acometer mejoras en el corredor. Buena parte de aquellas actuaciones quedaron pendientes durante años. El nuevo pacto pretende cerrar esa etapa mediante un programa que combina la pacificación de la N-II con nuevos enlaces y mejoras de conexión de la C-32. La Generalitat calcula que ambas actuaciones pueden llegar a retirar hasta 10.000 vehículos diarios adicionales de los tramos de la N-II con más tráfico, donde actualmente se alcanzan intensidades de hasta 30.000 vehículos al día.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, el día de la presentación del convenio Maresme, en Mataró. / ACN

Además de la transformación de la carretera, el convenio incluye actuaciones para mejorar la permeabilidad entre ambos lados de la N-2, la conexión con el transporte público, la descarbonización y la digitalización del corredor. Entre las actuaciones ya iniciadas figura una nueva pasarela peatonal sobre la carretera en Sant Pol de Mar. En Mataró, los trabajos licitados ahora se coordinarán con los proyectos de pacificación que el Govern está preparando hacia Cabrera de Mar y Sant Andreu de Llavaneres. El Ayuntamiento ejecutará por su parte el tramo vinculado al sector Iveco-Renfe/Farinera.