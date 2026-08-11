Más estudios, menos autonomía: solo el 31% de los jóvenes logra independizarse pese al avance educativo

Los jóvenes españoles cuentan con más del doble de la formación educativa superior que hace cuatro décadas, siendo un 48% en los hombres, y un 61% en las mujeres, pero esa mejora de preparación universitaria no se ha traducido en una mayor autonomía. Así lo revela el informe 'Cuando avanzar no basta. La juventud española ante el desafío de la emancipación', elaborado por Comisiones Obreras (CCOO) y publicado este martes.

La radiografía realizada por el sindicato revela que los avances en el trabajo, como la reforma laboral —que ha reducido la temporalidad del 56% al 32% en ocho años— no se han traducido en mayores cifras de emancipación. El gran factor determinante, según el estudio, es la dificultad de acceso a la vivienda y las barreras de entrada a un mercado cuyos precios se encuentran fuera del alcance de la población joven.

La población actual de hasta 29 años es la más formada de la historia de España: más de la mitad en cuenta con un título de educación superior, frente al 21% de hace cuatro décadas. Pero las mejoras no se limitan a los estudios. La tasa de paro de los jóvenes también se ha reducido a la mitad desde la Gran Recesión, con tasas actuales del 16,4% entre las mujeres y del 15,8% entre los hombres, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto también se ha visto acompañado por una caída brusca de la temporalidad, que, tras la reforma laboral de 2021, ha dejado de ser la principal vía de entrada de los jóvenes al mercado laboral.

Una emancipación cada vez más tardía

No obstante, el informe señala que todas estas mejoras no han logrado apuntalar la independencia económica en el país en los últimos años. La emancipación en España se desmarca de la tendencia del conjunto de la Unión Europea y se sitúa por debajo de la media comunitaria entre los adultos entre 18 y 34 años. A pesar de las mejoras para los jóvenes, la tasa de emancipación ha caído en picado en los últimos quince años, y se observa tanto en hombres como mujeres.

En concreto, la tendencia es más notable entre las mujeres entre 25 y 29 años, cuya tasa de emancipación ha caído del 51,2% en el año 2009 hasta el 29,7% actual. La tendencia se replica en los hombres, aunque en menor medida, del 36,7% al 22,2% actual. Esta caída generalizada también contagia a los adultos con más de 30 años.

La vivienda, el principal freno

La vivienda se perfila como el principal escollo y CCOO la califica de “inaccesible”. Según el sindicato, el factor más determinante en este descenso prolongado ha sido la tensión en el mercado inmobiliario.

Además, la compra de una propiedad no es lo único que está fuera del alcance de muchos jóvenes, sino que los elevados precios del alquiler también retrasan la emancipación del tejido más joven. “Las medidas adoptadas para evitar nuevas burbujas financieras han eliminado la posibilidad de recurrir al crédito fácil”, explican desde CCOO. “Por ello, los jóvenes no pueden sortear como en otras épocas los precios cada vez más elevados de las viviendas en propiedad recurriendo a créditos hipotecarios”.

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Además, a ello se suma que los nuevos contratos son más vulnerables a subidas de precio del alquiler, una desventaja que afecta con más frecuencia a los jóvenes y a los migrantes, considerados los llamados 'outsiders' del mercado.