Un día histórico
Eclipse del 12 de agosto: ¿te pueden descontar del sueldo si tu empresa te deja salir antes para verlo?
Los expertos en materia laboral aclaran qué ocurre si una empresa adelanta la salida para ver el eclipse solar
Eclipse solar, última hora en directo: a qué hora es, mapa con franja de visibilidad en España y dónde encontrar gafas homologadas
El eclipse solar del 12 de agosto también plantea una pregunta laboral para quienes quieran disfrutar del fenómeno desde España: ¿puede una empresa dejar salir antes a sus trabajadores para verlo? ¿Y puede descontar esas horas del sueldo?
La respuesta de los expertos consultados por este periódico es clara: no existe un permiso laboral específico por el eclipse, por lo que las empresas no están obligadas a cerrar, adelantar la jornada o conceder un día libre por este motivo.
Pero la situación cambia si es la propia empresa la que decide modificar el horario. El sindicato UGT señala que, si una compañía decide unilateralmente cerrar antes o permitir que los trabajadores abandonen el puesto antes de tiempo, esa decisión no puede traducirse en una merma salarial ni obligar posteriormente a recuperar esas horas.
CCOO mantiene el mismo criterio. En cualquier caso, se trata de una decisión empresarial y no de un derecho que pueda exigir el trabajador por el mero hecho de producirse el eclipse.
Las preguntas realizadas a CEOE apunta en la misma dirección. La patronal no tiene constancia de un cierre generalizado de empresas por el fenómeno. Las grandes superficies, como El Corte Inglés, Mercadona u otros hipermercados, no tienen previsto cerrar por el eclipse, mientras que en el pequeño comercio cualquier modificación dependería de la decisión de cada negocio.
Las tiendas preguntadas por este periódico tampoco tienen previsto adelantar su cierre. De hecho, la pregunta ha sorprendido en algunos establecimientos ante la excepcionalidad de plantear un cambio de jornada por un fenómeno astronómico.
No es un día festivo
El 12 de agosto no figura como festivo laboral en España en 2026. El calendario oficial publicado por el Ministerio de Trabajo recoge las fiestas nacionales, autonómicas y locales, y esa fecha no forma parte del calendario general de festivos.
El Estatuto de los Trabajadores establece además que la jornada ordinaria es la pactada en el convenio colectivo o contrato y contempla mecanismos para distribuirla de forma irregular, con determinados requisitos y preavisos.
Tampoco existe un permiso retribuido específico para observar un eclipse entre los supuestos regulados en el artículo 37. Las vacaciones, por su parte, se fijan de común acuerdo entre empresa y trabajador, por lo que podrían utilizarse si ya existe un acuerdo para disfrutar ese día, pero no permiten exigir unilateralmente la ausencia.
El eclipse será hacia las 20:30
El interés por esta cuestión tiene una explicación: el fenómeno se producirá a última hora de la tarde del miércoles 12 de agosto y alcanzará su máximo aproximadamente entre las 20:28 y las 20:32 horas, dependiendo del lugar.
El IGN –Instituto Geográfico Nacional– explica que será un eclipse solar total en buena parte del norte de la Península, con muy buena visión en Catalunya y Baleares, mientras que en otras zonas se observará de forma parcial. En Madrid, por ejemplo, comenzará a las 19:37 y alcanzará su máximo a las 20:32, aunque allí será parcial.
Se trata, además, de un acontecimiento excepcional: el IGN señala que será el primer eclipse solar total visible desde la Península en más de un siglo y que no volverá a observarse otro eclipse total desde España hasta 2053.
Por ahora, por tanto, no hay constancia de un cierre general de empresas por el eclipse. Si alguna compañía decide hacerlo o adelantar la salida de sus empleados, será una decisión propia y deberá respetar las condiciones salariales que correspondan.
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