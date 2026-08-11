El crecimiento del tráfico lleva al límite el espacio aéreo español: Eurocontrol prevé sobrecargas en Barcelona, Madrid y Sevilla

España recibe cada vez más turistas, sobre todo en verano. El reto no está únicamente en la capacidad de las pistas y las terminales de los aeropuertos para atender este aumento de la demanda, sino que también está en el cielo. La Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol) prevé que algunas zonas del espacio aéreo que controlan los centros españoles trabajen por encima de su capacidad este verano y advierte de que podrían ser necesarias medidas de gestión del tráfico para absorber los picos de demanda.

El organismo paneuropeo recoge esta advertencia dentro de su plan operativo para la temporada estival, que abarca entre el 3 de agosto y 13 de septiembre, en el que espera que la red europea mantenga un volumen superior a los 36.000 vuelos diarios, con jornadas que rebasarán los 37.000 vuelos. Estas cifras suponen un incremento de entre el 3% y el 5% respecto al verano pasado.

Y en ese documento, Eurocontrol cita específicamente a los centros de control españoles de Barcelona, Madrid y Sevilla, junto a otros europeos como Lisboa, Londres, Marsella, Burdeos, Ginebra, Zúrich, Viena o Atenas, por amenazas de sobrecarga en su espacio aéreo, sobre todo los viernes y fines de semana. El organismo ha acordado diversas medidas para redistribuir parte del tráfico entre diferentes espacios aéreos europeos, buscando aliviar la presión sobre las zonas con mayor carga operativa.

Y aunque reconoce que los aeropuertos europeos presentan, en general, un buen nivel operativo, las condiciones meteorológicas adversas y cualquier otra interrupción podrían afectar a la puntualidad y generar un efecto dominó a lo largo de toda la jornada. En este sentido, Eurocontrol subraya la importancia de garantizar la puntualidad de los primeros vuelos del día para evitar un retraso en las primeras operaciones que pueda afectar al resto.

Barcelona, el más presionado

En concreto, Barcelona es el punto que presenta una mayor presión en España. Eurocontrol prevé que algunas de las zonas del espacio aéreo controladas desde la ciudad reciban más tráfico del que pueden gestionar normalmente durante buena parte del verano. La situación podría ser especialmente complicada los fines de semana, cuando se esperan niveles elevados de sobrecarga y considera que podrían ser necesarias medidas adicionales para ordenar el tráfico en las horas punta.

También Madrid y Sevilla afrontarán momentos de tensión en sus cielos este verano, aunque de menor intensidad que en el caso catalán, según las previsiones de Eurocontrol. En el caso de la capital española, el organismo de gestión del tráfico aéreo prevé que algunas de las zonas gestionadas superen su capacidad en determinados días, especialmente jueves, sábados y domingos, y contempla la posibilidad de aplicar medidas de gestión del tráfico durante las horas de mayor demanda.

Zona sobrecargada

¿Qué significa que una zona de control esté sobrecargada? El espacio aéreo que gestiona un centro de control no funciona como una única zona, sino que se divide en áreas más pequeñas para que los controladores puedan gestionar el tráfico de forma segura. Cada una de esas áreas tiene una capacidad determinada, es decir, un número máximo de aviones que los controladores pueden atender simultáneamente.

Cuando la cantidad de tráfico prevista supera ese límite es cuando se produce una sobrecarga. Esto no implica que los aviones no puedan volar por esa zona, sino que si entran demasiados al mismo tiempo, los controladores necesitan reorganizar el tráfico para evitar que se supere su capacidad de gestión. Y para ello pueden abrir nuevas zonas de control, redistribuir los aviones o aplicar medidas que hagan que algunos vuelos tengan que esperar o modificar su ruta.

Congestión aeroportuaria

Más allá del funcionamiento de los problemas en el espacio aéreo, el informe de Eurocontrol también revela que en tierra algunos aeropuertos pueden tener dificultades. Es el caso de Palma de Mallorca, donde la demanda prevista de llegadas superará durante varias jornadas a la capacidad máxima de esta instalación. En concreto, entre el 3 y el 30 de agosto, Palma presenta diez días con una demanda superior a su capacidad durante más de dos horas consecutivas y siete días con una demanda superior a su capacidad durante dos horas.

Palma de Mallorca es el único aeropuerto español incluido en la lista por posible colapso en sus instalaciones, en él que también figuran Estambul y Londres, así como un extenso número de ciudades griegas, como son Atenas, La Canea (Grecia), Corfú, Heraclion, Cefalonia, Cos, Mikonos, Préveza, Rodas, Zante. El caso más extremo se produce en Atenas y Zante donde las tensiones aparecen diariamente durante los 27 días analizados.