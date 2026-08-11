De la Costa Brava a Islandia: así verán el eclipse los empresarios españoles.

España se prepara para vivir este una de las grandes citas astronómicas de la década. El 12 de agosto, la sombra de la Luna recorrerá parte de la Península y las Baleares durante un eclipse total de Sol que devolverá la noche al cielo en pleno atardecer.

La oscuridad llegará al norte y al este peninsular, desde Galicia hasta las islas Baleares, y podrá contemplarse durante unos instantes desde ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza o València. En algunos puntos, la totalidad apenas durará un minuto y 48 segundos: tiempo suficiente, sin embargo, para convertir el fenómeno en uno de los acontecimientos más esperados del verano.

La expectación alrededor del eclipse ha traspasado el ámbito estrictamente astronómico. Aficionados y miles de turistas llevan meses preparando el momento, pero también empresarios y directivos han reservado un espacio en sus agendas para disfrutar de un acontecimiento que no se repetirá con estas características en mucho tiempo.

Algunos han elegido enclaves de la costa española; mientras otros aprovecharán sus viajes o sus destinos vacacionales para contemplar el fenómeno. ¿Dónde estarán y con quién seguirán el eclipse? Estas son las elecciones de algunas de las principales personalidades del mundo económico español para disfrutar del eclipse del 12 de agosto.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha escogido S’Agaró para contemplar el eclipse y lo hará acompañado de su familia. "Será una ocasión muy especial para compartir juntos un fenómeno excepcional y vivirlo en un entorno privilegiado de la Costa Brava. Sin duda, será uno de esos momentos singulares que vale la pena disfrutar con quienes tienes más cerca", explica Cañete.

También ha optado por un plan familiar el director general de Ametller Origen, Josep Ametller, que seguirá el fenómeno junto a sus hijas en Vilanova i la Geltrú. "Nos encantan estos fenómenos naturales", señala como motivo para no perderse una cita que permitirá observar durante unos instantes cómo el día se convierte prácticamente en noche.

Marta Vidal, presidenta del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Cava y directora general de les Caves Vallformosa, verá el eclipse con compañeros del gremio en el Penedès, concretamente a Giró del Gorner Viticultores y Elaboradores, una bodega que ha organizado una cena para disfrutar del evento juntos.

Por su parte, el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, llegará al eclipse después de un viaje de trabajo. Santacreu regresa de Kenia el mismo día, al mediodía, y espera poder desplazarse al Maresme para contemplar el fenómeno. "Espero poder verlo en la casa que tenemos en el Maresme en familia", explica.

El director general de Banc Sabadell, Marc Armengol, ha escogido la Costa Brava para seguir el eclipse. Mientras el presidente de Baleària, Adolfo Utor, optará por el litoral mediterráneo. En concreto, desde Les Rotes, en Dénia.

Una de las opciones más singulares será la de la presidenta y consejera delegada de Vueling, Carolina Martinoli. En su caso, el destino elegido estará lejos de España: viajará hasta Islandia, uno de los más de 100 destinos que opera la aerolínea y lugar en el que podrá disfrutarse del inicio del eclipse. Martinoli vivirá este fenómeno astronómico junto a sus dos hijas.