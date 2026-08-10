Multa de 47.200 euros por alquilar a 13 personas un piso que es para seis en Mallorca

Las irregularidades que algunos propietarios de viviendas cometen para multiplicar su rentabilidad no parecen tener límites y aparecen casos en los que las personas alojadas más que duplican la capacidad real del inmueble. El Govern ha propuesto una multa de 47.200 euros al titular de un piso situado en la barriada palmesana de Son Dameto por alquilarlo a 13 ocupantes cuando la capacidad máxima del mismo era de seis personas.

La operación supone un clarísimo ejemplo de ‘piso patera’. El inmueble dispone de tres habitaciones dobles, lo que supone una capacidad máxima de seis ocupantes, según los datos facilitados por la conselleria de Vivienda. Lo que su titular había hecho es transformar el salón comedor en otros cuatro dormitorios individuales, y además había creado otros tres ocupando anexos a la cocina, dando así alojamiento a «un mínimo de 13 ocupantes». Además, había convertido el garaje en el cuarto de estar.

A ello hay que añadir que el propietario solo fue capaz de presentar cinco contratos de alquiler, que sumaban unos ingresos de 2.200 euros mensuales, sin poder aportar ningún documento por el resto de ‘habitaciones’ ocupadas.

El alquiler por habitaciones crece con fuerza en la isla. / G. Bosch

Sanción

Por todo ello, la propuesta de sanción en el expediente abierto es de 45.000 euros por un caso de «infravivienda» a causa de su sobreocupación, a lo que se suman otros 2.200 euros debido a que no había depositado las fianzas de los contratos de alquiler.

Hay que recordar que recientemente esa misma Conselleria había propuesto otra multa de 45.000 euros por albergar a nueve personas en un piso alquilado con una capacidad para seis al haber convertido la sala de estar en dormitorio.

Desde el citado departamento autonómico se ha advertido de la ilegalidad que supone convertir las zonas comunes de las viviendas en habitaciones para alquilarlas.

Según los datos facilitados por el Govern, durante los seis primeros meses de este año se han realizado 37 controles relacionados con las situaciones de infraviviendas y sobreocupaciones.

Colaboración ciudadana

En ambos casos, desde el Ejecutivo autonómico se ha agradecido la colaboración ciudadana, «ya que las denuncias de los vecinos son fundamentales para sacar a la luz este tipo de infracciones», al tiempo que se recuerda la existencia de una web especial para presentarlas (www.caib.es/sites/inspecciohabitatges/es/denuncias/).

José Luis Mateo, conseller de Vivienda / B. Ramón

Hay que recordar que el presidente de la asociación de consumidores Consubal, Alfonso Rodríguez, al igual que desde el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, lleva tiempo señalando el fuerte incremento de casos de sobreocupación de inmuebles, mediante la reforma de zonas comunes para habilitarlas como dormitorios, una situación que se vincula al elevado trasvase de pisos que pasan del alquiler tradicional al de habitaciones.

La explicación que se da a este hecho es muy simple: la rentabilidad se multiplica y además existen menos rigideces para el propietario al no estar vinculado a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

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Alfonso Rodríguez pone de relieve que este alquiler de habitaciones se está implantando de forma notable en los barrios más degradados, ya que de esta forma el propietario logra rentas que superan los 2.000 euros mensuales cuando por la vía del alquiler tradicional quedarían por debajo de los 1.000, con muchas situaciones de sobreocupación y con inmigrantes como principales afectados.