El silencioso (gran) desembarco chino en Vigo: más de 6.000 coches de Leapmotor y Geely llegan a la terminal de Bouzas

Mucho ruido mediático, pero poco motor. Ese es el áspero balance de la única escala en Galicia del Anji Forever, de la flota de SAIC, que el pasado 8 de julio desembarcó 700 vehículos de MG en el puerto exterior de Ferrol. A ojos de su alcalde, el popular José Manuel Rey Varela, este fue «el primer paso material de un proyecto industrial que marca un antes y un después», en alusión al centro de ensamblaje de coches que el gigante asiático impulsará en este municipio gallego. La descarga quería poner a prueba la capacidad logística del noroeste de la comunidad. Y no hubo problema, todo marchó en orden. Pero en paralelo a ello, pasando completamente desapercibido, el Puerto de Vigo ha importado casi 10 veces más automóviles chinos. Aquí nadie pone en duda el potencial operativo de la ciudad, que corre a las mismas revoluciones que la mayor planta de automoción de España.

A la terminal de Bouzas han llegado 6.100 vehículos procedentes de la república popular de Xi Jinping, informan fuentes portuarias a FARO. De ellos, 5.300 se corresponden con modelos de Leapmotor International, controlada en un 51% por Stellantis y dedicada en exclusiva a la venta, exportación y fabricación de vehículos Leapmotor fuera de China.

La compañía ha decidido hacer de Vigo su puerta de entrada a Europa ante la congestión del puerto de Amberes (Bélgica), desde donde habitualmente distribuye sus vehículos a los Veintisiete. Se trata de una «operativa puntual», pero refleja el mayor rango de la infraestructura Ro-Ro olívica y la dimensión, cada vez más importante, que cobra la industria china ya no solo para Galicia, sino a nivel mundial.

Los modelos de Leapmotor serán ahora reembarcados para ser transportados a los mercados de la firma asiática en el bloque comunitario. Junto a ellos, 800 unidades con el sello de Geely (dueña de Geely Auto y otras enseñas como Volvo Cars, Polestar, Livan, Smart o Link&Co) se encuentran ya en Bouzas, en su caso para ser enviadas por carretera a diferentes puntos de España y Portugal.

Vehículos de la china Geely Auto en Bouzas. / Marta G. Brea

Geely se asoció en abril con la gallega Pérez Rumbao para distribuir sus vehículos en los concesionarios de la compañía en Vigo y A Coruña, además de en Oviedo y Valladolid. El grupo que dirige Joaquín Pérez Bellido amplió así su oferta asiática, en plena expansión en todo el continente. En la carretera Camposancos también vende BYD, todo un referente del sector, las furgonetas Maxus, Xpeng o MG, que lidera las ventas de coches chinos en Galicia y el conjunto del país.

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Los coches fabricados por la potencia asiática consolidan su posición en la comunidad autónoma, donde registran un 60% más de matriculaciones que hace un año. Durante el primer semestre se vendieron 2.258 vehículos de 19 marcas producidas en China, 13 más que en la primera mitad de 2023. A la cabeza se ubica MG (778 coches), seguida de la líder en eléctricos BYD (681) y el tándem formado por Omoda y Jaecoo (362 y 146, respectivamente), pertenecientes ambas al grupo Chery.