Facundo, viviendo en una carpa en plena montaña: "Instalarse en el campo, en estas condiciones, no es una situación idealizada de vida rural: es un proceso, con errores, ajustes y decisiones duras...""

Hace aproximadamente un mes, el 'youtuber' Facundo tomó una decisión que marcaría el rumbo de su proyecto: dejar la comodidad de lo conocido para instalarse, de forma provisional, en el mismo terreno donde quiere construir su hogar.

No fue un impulso repentino, sino una evolución lógica tras ver la respuesta de sus suscriptores (tiene más de 10.000 a principios de agosto) y sentir que necesitaba dar un paso más.

Ahora, ha decidido compartir en su canal de YouTube @Facu Bar este nuevo proyecto de vida. En su canal, básicamente, publica contenido del proceso real de construcción de su nuevo hogar en el campo, empezando desde cero, junto a su perrita Rolanda.

En mitad de las montañas

Como él mismo explica, se ha mudado a un terreno en medio de las montañas de Uruguay: "Hace aproximadamente un mes tomé la decisión de construir mi hogar en el campo con mis propias manos… y gracias a todos sus comentarios tomé la decisión arriesgada de irme a vivir al terreno en una carpa, en pleno invierno, con el objetivo de avanzar más rápido en el proyecto".

Cambio no improvisado

Este cambio no ha sido inmediato ni improvisado: antes de compartirlo, hubo días de prueba, de adaptación silenciosa y de entender cómo se vive realmente en ese entorno. "No les voy a mentir, hace unos días que me estoy quedando acá porque quería probar cómo era, asentarme antes de traerles un video y aprovechar para avanzar en lo que hubiese que avanzar", cuenta Facundo.

El campamento refleja esa transición. Todo es funcional y precario, pero suficiente. Una carpa montada a contra reloj, herramientas básicas, una mesa improvisada y un sistema rudimentario para cocinar. No es estética lo que busca de momento, sino que busca utilidad.

Elemento clave para su día a día

En ese contexto aparece uno de los elementos clave para su día a día: "Una especie de horno rocket… le prendés fuego abajo, le vas echando leña y todo el calor sale arriba, donde podés apoyar lo que quieras para calentar”, un invento sencillo pero vital que, según cuenta, fue creado en pocos minutos con materiales que se encontró. Tras ver que sí sirve, quiere replicarlo de mejor manera e integrarlo al terreno como parte de esa vida que empieza a formar.

Facundo no busca estética, sino que busca utilidad en su terreno. / YouTube / Facu Bar

Pero más allá de la construcción y de cómo puede vivir en estas condiciones, en su historia hay una dimensión personal que tiene mucho peso. La compañía de su perra, los pequeños conflictos cotidianos, las incomodidades del frío o los errores en el montaje no los intenta esconder al público, sino que los expone tal y como son.

Pilar de su vida: Rolanda

De hecho, según comenta, uno de los pilares que lo mantiene fuerte y con ganas de seguir es su perra, llamada Rolanda.

Aunque no parezca relevante, el simple hecho de tener compañía y de poder compartir la cama con su mascota es muy importante para Facundo: "Rolanda empieza durmiendo abajo, pero después se me sube al colchón y yo, durmiendo, la abrazo y así dormimos todas las noches".

Facundo, junto con su perrita Rolanda. / YouTube / Facu Bar

Facundo finaliza con una reflexión: "Instalarse en el campo, en estas condiciones, no es una situación idealizada de vida rural: es un proceso, con errores, ajustes y decisiones duras constantes", afirma.

"Y -continúa- es precisamente en esa mezcla, entre planificación y prueba y entre entusiasmo y dificultad, donde el proyecto cobra sentido. Porque más que construir una casa, lo que me propongo es crear una forma de vivir".