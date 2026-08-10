¿Qué camioneros podían cobrar hasta 16.500 euros para combustible y qué ayudas siguen disponibles?

Los transportistas afrontan en 2026 un nuevo incremento de los costes energéticos por la subida de los carburantes. En este contexto, una ayuda de hasta 16.500 euros ha despertado el interés de los camioneros, sobre todo tras recientes publicaciones en Internet, aunque no se trata de una subvención estatal ni está disponible para todos los profesionales del sector. La convocatoria correspondía al Govern de las Illes Balears y el plazo para solicitarla terminó el pasado 29 de julio.

La ayuda estaba dirigida a personas físicas titulares de autorizaciones MDP o MDL de transporte público de mercancías domiciliadas en Baleares. La cuantía se calculaba en función del tonelaje de cada vehículo y de la isla. Por ejemplo, para un vehículo de más de 12 toneladas ascendía a 2.000 euros en Mallorca y a 2.200 euros en Formentera. El límite de 16.500 euros era el máximo acumulado por solicitante, no una cantidad que recibiera automáticamente cada camionero.

Las ayudas que siguen disponibles

Aunque la convocatoria balear ya está cerrada, el Gobierno mantiene medidas estatales para compensar el coste del gasóleo durante los próximos meses. El Real Decreto-ley 18/2026 establece una ayuda de 15 céntimos por litro de gasóleo adquirido en agosto para los transportistas cuyos vehículos tienen derecho al régimen de gasóleo profesional y de 20 céntimos por litro en septiembre, con las condiciones previstas en la norma. La rebaja fiscal sobre los carburantes complementa estas medidas.

Además, los transportistas que no pueden beneficiarse de la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por gasóleo profesional tienen una ayuda directa específica. Incluye, entre otros, determinados camiones, furgonetas, taxis, VTC y autobuses que cumplan los requisitos establecidos. En el caso de un camión de mercancías ligero, por ejemplo, la cuantía de referencia es de 499 euros por vehículo, mientras que determinadas categorías de camiones pesados pueden alcanzar los 1.350 euros.

Y esta última medida sí tiene una fecha especialmente relevante para los transportistas: las solicitudes podrán presentarse entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre de 2026 a través de la Agencia Tributaria.

Un sector muy expuesto al gasóleo

El impacto de estas medidas se entiende por el peso del transporte de mercancías por carretera en la economía española. Según el último informe anual del Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE), dependeiente del Ministerio de Transportes, en 2024 el número de vehículos autorizados para transportar mercancías por carretera aumentó un 6,7% respecto al año anterior, mientras que el número de empresas autorizadas creció un 2,9%. El informe también señala que la flota alcanzó una media de 3,35 vehículos por empresa autorizada, aunque el número de empresas todavía se situaba un 21,6% por debajo del nivel de 2007.

El combustible constituye además uno de los principales costes de explotación. El último observatorio de costes disponible del Ministerio, actualizado a abril de 2026, utilizaba un precio de 1,8011 euros por litro de gasóleo A para sus cálculos de costes de un camión rígido de distribución.

El propio BOE señala que las medidas extraordinarias buscan evitar que el incremento de los costes energéticos del transporte termine trasladándose a los precios finales y, por tanto, a los consumidores.

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La ayuda de 16.500 euros, por tanto, no es una subvención que puedan pedir ahora todos los camioneros españoles. Fue una convocatoria extraordinaria y territorial de Baleares que ya ha finalizado. Para el conjunto del sector, las medidas estatales sobre el diésel mantienen su vigencia durante agosto y septiembre, y algunas podrán solicitarse posteriormente ante la Agencia Tributaria.