Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto ColombiaBegoña GómezCeutaEclipse solarGafas eclipseTiroteo HospitaletCine de barrioAlquiler pisosViviendaEnvasesHilario PinoOihane Mateos
instagramlinkedin

Economía

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, revela cuál es el mejor momento para solicitar la jubilación anticipada

El experto explica qué factores deben tener en cuenta los trabajadores antes de adelantar su retiro

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria"

Alfonso Muñoz en una imagen de archivo.

Alfonso Muñoz en una imagen de archivo.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Gutiérrez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sostiene que adelantar la solicitud de la jubilación anticipada a diciembre puede resultar especialmente favorable. El motivo es que las pensiones reconocidas antes de finalizar el año se revalorizan con el IPC al comenzar el siguiente ejercicio, lo que permite que esa actualización se aplique desde el primer momento.

La jubilación anticipada ofrece la posibilidad de retirarse antes de la edad ordinaria, ya sea de forma voluntaria o por causas ajenas al trabajador. Sin embargo, quienes optan por esta modalidad deben tener en cuenta que la pensión se reduce mediante coeficientes aplicados en función del tiempo que se adelante el retiro respecto a la edad legal.

Un jubilado calcula su pensión

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

Alfonso Muñoz lo tiene claro

La jubilación anticipada involuntaria permite adelantar el retiro hasta cuatro años respecto a la edad ordinaria, siempre que se cumplan una serie de requisitos. Entre ellos, acreditar al menos 33 años cotizados, estar inscrito como demandante de empleo durante un mínimo de seis meses y que el cese en el trabajo se haya producido por alguna de las causas previstas en el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social.

En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, es posible adelantar el retiro un máximo de dos años respecto a la edad ordinaria. Para acceder a esta modalidad es necesario acreditar, como mínimo, 35 años cotizados y cumplir otro requisito importante: que la pensión calculada sea superior a la pensión mínima establecida para una persona mayor de 65 años, teniendo en cuenta su situación familiar.

Muñoz destaca que elegir el 31 de diciembre como fecha de jubilación puede ofrecer una ventaja adicional. Al generarse la pensión antes de que acabe el año, esta se beneficiará de la revalorización que se aplique al ejercicio siguiente en función del IPC, por lo que la cuantía empezará a actualizarse desde el inicio del nuevo año. Eso sí, el impacto económico dependerá del incremento que finalmente apruebe el Gobierno para las pensiones.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social / YOUTUBE

Aunque muchas personas optan por jubilarse en cuanto cumplen el requisito para hacerlo de forma anticipada, el experto recuerda que no siempre es la decisión más ventajosa.

Noticias relacionadas

Explica que, en determinadas situaciones, retrasar la solicitud unos meses puede reducir la penalización aplicada a la pensión, ya que los coeficientes reductores cambian en función del tiempo exacto con el que se adelante la jubilación respecto a la edad ordinaria.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Boris y Rosa, más de 16 años sin pagar facturas: 'Siempre hay que depender de algo, pero hay que ser un poquito más libre
  2. Audiencias TV ayer sábado: Gonzalo Miró se impone a 'laSexta Xplica' desde La 2 y revalida el dominio de ''Malas lenguas' en las tertulias políticas del sábado noche
  3. Andrea Herranz (26 años), maestra española en Finlandia: 'Puedes ser profesora sin oposiciones y con contrato indefinido desde el primer día
  4. Muere Oihane Mateos, icónica comunicadora y actual directiva de EITB, a los 45 años
  5. Las empresas afrontan dificultades para cumplir la norma que le obliga a reducir el contenido de plástico de los envases
  6. Turistas ‘sintecho’: “¿Pagar 100 euros por una noche? Prefiero dormir en la playa que pagar un hotel en Barcelona”
  7. Feijóo busca recuperar aliados para el PP europeo en Latinoamérica tras haberle tomado Abascal la delantera
  8. Shakira (49 años), sobre su historia con Gerard Piqué: 'Si no hubiera sido por el 'Waka Waka', no habría conocido al padre de mis hijos

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, revela cuál es el mejor momento para solicitar la jubilación anticipada

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, revela cuál es el mejor momento para solicitar la jubilación anticipada

El Govern estudiará incluir por primera vez al sector pesquero en los Fondos de Transición Nuclear

El Govern estudiará incluir por primera vez al sector pesquero en los Fondos de Transición Nuclear

Federico (93 años) vive oculto y sin electricidad en el bosque desde hace casi un siglo: "No hay lagartos, no ves una culebra ni por asomo... no hay agricultura y los pájaros se van todos"

Federico (93 años) vive oculto y sin electricidad en el bosque desde hace casi un siglo: "No hay lagartos, no ves una culebra ni por asomo... no hay agricultura y los pájaros se van todos"

El Ibex 35 mantiene el esfuerzo y cierra cerca de máximos

El Ibex 35 mantiene el esfuerzo y cierra cerca de máximos

La crisis de la vivienda no da respiro: se anticipa un año con menos compraventas y serán un 12% más caras

La crisis de la vivienda no da respiro: se anticipa un año con menos compraventas y serán un 12% más caras

Alba, propietaria de un piso con 25 años, explica por qué evita alquilar a jubilados: "Buscas gente más o menos con el mismo rol"

Alba, propietaria de un piso con 25 años, explica por qué evita alquilar a jubilados: "Buscas gente más o menos con el mismo rol"

Así ha evolucionado el precio de los coches usados desde 2019: siguen estando más caros, pero hay un cambio

Así ha evolucionado el precio de los coches usados desde 2019: siguen estando más caros, pero hay un cambio

Revolut consigue una licencia bancaria en Francia y prepara su expansión por España, Alemania, Italia y Portugal

Revolut consigue una licencia bancaria en Francia y prepara su expansión por España, Alemania, Italia y Portugal