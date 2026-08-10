El aeropuerto de Barcelona-El Prat afronta una década de obras antes de que llegue la ampliación

El aeropuerto de Barcelona-El Prat ya ha arrancado su renovación mucho antes de afrontar la controvertida ampliación. La infraestructura aeroportuaria no espera a la prolongación de los 500 metros de la pista del mar (hasta los 3.160 metros) y a construir una nueva terminal satélite, proyectos para los que aún le falta el aval europeo y completar una larga planificación y tramitación. Por eso, mientras, Aena ha puesto en marcha un programa de obras que afectará a las dos terminales, el campo de vuelo y los sistemas que permiten funcionar a la infraestructura. El objetivo es que el aumento del volumen de pasajeros, año tras año, no perjudique la calidad del servicio.

El próximo ciclo inversor, el DORA III, contempla 1.800 millones de euros en El Prat entre 2027 y 2031. Aena ya tenía identificados al menos 878 millones en proyectos concretos. El volumen supone un salto respecto a los ciclos anteriores: en el DORA I se ejecutaron 297,41 millones y en el DORA II, 241,67 millones hasta 2025, a la espera de cerrar este año. La principal diferencia no es solo económica. Frente a las actuaciones de mantenimiento y mejora que han dominado hasta ahora, el nuevo ciclo incorpora grandes intervenciones en la T1, la T2 y las pistas. Algunas ya han comenzado y otras tienen calendario para la próxima década.

El 35% del tráfico, por la T2

La transformación más inmediata es la de la T2. Aena invertirá finalmente 153,4 millones de euros para renovar una terminal por la que pasan más de 20 millones de pasajeros al año, alrededor del 35% del tráfico de El Prat. Los trabajos se desarrollarán fundamentalmente entre 2027 y 2031 y terminarán en 2032, manteniendo en todo momento la terminal operativa. La actuación busca "coser" los distintos edificios que han ido configurando la T2 durante más de seis décadas, tal como ha explicado su directora, Eva Valenzuela. Se renovará la fachada de la T2B, manteniendo su característica estructura de vidrio y aluminio, y se reorganizará el espacio exterior. Delante del aparcamiento se plantará vegetación mediterránea y se instalará nuevo mobiliario, iluminación y recorridos peatonales.

Así quedará la fachada de la terminal T2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat, según una simulación de Aena. / Aena

En el interior se reformará la Rambla de la T2, con nuevos acabados, iluminación, señalización, zonas de descanso, espacios de trabajo y áreas para familias. También se recuperará la facturación en el módulo T2A, que desde la apertura de la T1 había quedado dedicado fundamentalmente a las llegadas. La intención es que el recorrido por la que fuera la primera terminal abierta del aeropuerto barcelonés no sea un ‘patchwork’ de luces, pavimentos o revestimientos, sino que sea coherente y estético. La remodelación reforzará además la conexión con el transporte público. Se reorganizarán los recorridos entre la terminal, el metro y Rodalies y se preparará el espacio para la futura conexión ferroviaria de FGC, que se estrenará en pocos meses.

Una T1 más espaciosa

La segunda gran actuación en las terminales será la remodelación de la T1, presupuestada en 700 millones de euros. Además, a partir de 2028 se llevará a cabo una de las actuaciones más vistosas: la fachada principal se desplazará 38 metros hacia adelante, con lo que la terminal ganará unos 70.000 metros cuadrados. El conjunto de obras se prolongará hasta 2032 y permitirán disponer de más espacio para los nuevos sistemas de control de equipajes, que son más voluminosos que los anteriores. Otro de los elementos icónicos del aeropuerto, la antigua torre de control (en desuso desde 2005), que ahora sobrevive encajada entre la T1 y los párquings, se derribará.

Y todo esto previo a la ampliación propiamente dicha, entendiendo la prolongación de la pista del mar como el hito más destacado. En Aena defienden que justamente ese crecimiento en medio kilómetro es el que garantiza el aumento de viajeros en el aeropuerto y, también, la operativa de aviones más grandes, usados para las rutas intercontinentales.

La terminal T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat, vista desde la pista del mar. / Zowy Voeten / EPC

Adecuar el campo de vuelo

Pero, igual que ocurre con los edificios de la T1 y la T2, el gestor aeroportuario quiere hacer cosas antes en el campo de vuelo. Se invertirán 110 millones de euros y, de hecho, la actuación más importante será la renovación de la pista 06R-24L, la que está previsto prolongar hacia La Ricarda. No serán unos trabajos sencillos porque se dilatarán durante 30 meses y obligarán a cerrar la pista durante aproximadamente 50 días. Aena prevé concentrar el corte en invierno de 2027 o, si no llega a tiempo, de 2028, para reducir el impacto sobre la programación de las aerolíneas.

Estas grandes actuaciones se suman a otros trabajos que ya están en marcha dentro del aeropuerto. Entre ellos figuran la renovación de pavimentos en calles de rodaje y plataforma, con una inversión de 34,27 millones; la instalación de nuevos sistemas automatizados de tratamiento de equipaje de mano, por 33,51 millones; la adaptación de los sistemas de detección de incendios, con 7 millones; mejoras de climatización de la T2, por 4,9 millones, y el despliegue de plantas fotovoltaicas, con 15,2 millones.

El Plan Director prepara la ampliación

Mientras se ejecutan todas estas obras, Aena prepara la siguiente etapa. La compañía semipública ha licitado por 2,68 millones de euros la redacción del Plan Director de El Prat. El documento debe ordenar el desarrollo futuro del aeropuerto y encajar las grandes actuaciones de ampliación, como la prolongación de la pista del mar y la construcción de la terminal satélite. El calendario se extiende varios años. Este 2026 están previstas las consultas del Documento Inicial Estratégico y del borrador de revisión del Plan Director. En 2027 llegará la información pública y la tramitación sectorial. La redacción de los proyectos de ampliación no comenzará hasta 2028 y la tramitación ambiental se prolongará previsiblemente hasta 2030. Y todo esto siempre que Europa cierre la carta de emplazamiento que la Comisión trasladó a España en 2021 por el declive de los espacios naturales del Delta del Llobregat.

Hasta entonces, El Prat afrontará casi una década de obras: una T2 renovada, una T1 con 70.000 metros cuadrados más, nuevos controles de seguridad, una pista del mar con el pavimento renovado y nuevas calles de rodaje y una pista transversal más eficiente. El aeropuerto cambiará de piel mucho antes de que llegue la obra que modificará definitivamente su capacidad.