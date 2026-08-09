Yaya (71 años), jubilada viviendo en una cabaña: "La gente está amargada por hacer ocho horas diarias para cobrar un sueldo y comprarse un piso que van a estar toda su vida pagando"

La pensión de jubilación es una de las ayudas más importantes para los ciudadanos. Una medida que está dirigida para todos aquellas personas que ya han dejado de trabajar. Sin embargo, la gestión de esta ayuda siempre genera mucha controversia, debido a que los cambios suelen ser constantes.

Otro de los problemas que existen en España y que está estrechamente ligado a las pensiones es la escasez de vivienda, debido a que el mercado inmobiliario está experimentando una demanda creciente y precios elevados. Una situación a que se debe a distintos aspectos, como la falta de vivienda asequible, la escasez de terrenos disponibles y, uno de los más determinantes, las políticas de regulación urbanística, que han hecho que el proceso de adquirir una propiedad en la península ibérica sea cada vez más complicado.

Los jóvenes están preocupados por la situación inmobiliaria, pero los jubilados tampoco son ajenos a esta realidad.

Es el caso de la jubilada Yaya Bushcraft, de 71 años, que, tras comprobar que su pensión apenas le permitía llegar a fin de mes, decidió construir su propia cabaña y mudarse a las montañas de Girona, tal y como explicó en un vídeo publicado en YouTube por Diego Revuelta, un creador de contenido que explora cómo y dónde vive la gente alrededor del mundo.

Actualmente, Bushcraft recibe una pensión de 800 euros mensuales, pero al ahorrarse el pago del alquiler tiene margen para destinar ese dinero a gastos básicos, como la alimentación. Si tuviera que pagar un alquiler, no podría permitírselo.

Estuvo varios años meditando esta posibilidad y el primer problema que tuvo es que no sabía construir cabañas, pero aprendió viendo vídeos en internet. Hasta la fecha, la jubilada ha construido por sí misma hasta cuatro cabañas, viviendo en una de ellas y gastando menos de 5.000 euros en total.

Diego Revuelta y Yaya Bushcraft, jubilada / YOUTUBE

En un momento dado del vídeo, la jubilada llegó a decir que "no me gustan las casas de cemento, no me gustan los pisos", remarcando que su objetivo principal es vivir el resto de su vida en una cabaña hecha por ella misma.

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Tampoco entiende a la sociedad actual: "La gente está amargada por hacer ocho horas diarias para cobrar un sueldo, comprarse un piso que van a estar toda su vida pagando". Ella defiende su estilo de vida, pues prefiere vivir una vida llena de paz y tranquilidad.

Fuente: Sport