El Tesoro emite este martes Letras a 3 y 9 meses

El Tesoro Público volverá este martes, 11 de agosto, a pedir dinero prestado a los inversores. Lo hará mediante una subasta de Letras del Tesoro a 3 y 9 meses, en un momento en el que la rentabilidad de la deuda está aumentando por la incertidumbre internacional y el nivel de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE).

Las Letras del Tesoro son la forma que tiene el Estado de conseguir financiación. Cuando necesita dinero, puede acudir a los mercados y ofrecer títulos de deuda a los inversores. En el caso de las Letras, se trata de deuda pública a corto plazo. En esta ocasión, el Tesoro ofrecerá títulos que vencen dentro de tres y nueve meses. Será entonces cuando los inversores reciban el importe correspondiente.

La rentabilidad de este tipo de inversión ha aumentado en las últimas emisiones. En la subasta anterior de Letras a tres meses, celebrada el 14 de julio, el interés medio fue del 2,376%, frente al 2,244% de la emisión anterior. En las Letras a nueve meses ocurrió algo parecido. El interés se situó en el 2,630%, por encima del 2,524% registrado previamente.

Por tanto, si la tendencia se mantiene, los inversores podrían obtener una rentabilidad relativamente elevada para comprar la nueva deuda. La evolución de los intereses de la deuda pública depende de varios factores. Uno de ellos son los tipos de interés del BCE. Cuando los tipos son elevados, los inversores suelen exigir una mayor remuneración para prestar dinero.

También influye la situación económica y geopolítica. La guerra y la tensión en Oriente Próximo han aumentado la incertidumbre en los mercados y pueden afectar a las expectativas sobre la inflación, el crecimiento económico y los tipos de interés. De hecho, se ha desatado el interés del pequeño ahorrador por volver a invertir en letras del Tesoro, con una demanda que alcanzó los 15.000 millones en los últimos seis meses.

El Tesoro ya ha celebrado dos subastas durante este agosto y ha conseguido captar 12.257,784 millones de euros. La subasta de este martes será la última del mes. La operación que estaba prevista para el 20 de agosto ha sido cancelada, por lo que el Tesoro no volverá a los mercados hasta el 1 de septiembre. Para todo 2026, el Tesoro se ha marcado un objetivo de 55.000 millones de euros de emisión neta.