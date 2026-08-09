Marc Guirado, inversor inmobiliario: "Este es el sueldo que necesitas en Barcelona o Madrid para vivir sin ir ahogado"

El alto precio de la vivienda es un tema recurrente en la sociedad española. En esa línea, el agente inmobiliario Marc Guirado opina que, más que el elevado coste de los pisos, es necesario reflexionar y tener claro el salario que necesita una persona trabajadora para poder cubrir de forma adecuada todos los gastos y necesidades básicas de la vivienda sin que esto suponga un gran esfuerzo.

De esta forma, el especialista compara el sueldo que se requiere en algunas de las principales ciudades españolas para cubrir la vivienda y el coste de la vida en ellas para poder "vivir sin ir ahogado".

Salario necesario para no vivir ahogado

Con tal de determinar una cifra exacta, Guirado ha considerado el pago de hipoteca o alquiler razonable; las facturas de agua, luz e internet; la alimentación; el transporte; la seguridad social; los impuestos; y un margen de ahorro o para imprevistos.

Y deja claro que no incluye en esta lista gastos extraordinarios ni lujos.

Sueldo por ciudades españolas

En este sentido, Guirado valora el suelo mínimo necesario para no vivir ahogado en diferentes ciudades, dependiendo de si se es una persona soltera, en pareja o con 1 hijo:

Madrid : Soltero, 2.200 euros; pareja 3.300 euros; 1 hijo 4.500 euros.

: Soltero, 2.200 euros; pareja 3.300 euros; 1 hijo 4.500 euros. Barcelona : Soltero, 2.000 euros; pareja 3.200 euros; 1 hijo 4.200 euros.

: Soltero, 2.000 euros; pareja 3.200 euros; 1 hijo 4.200 euros. València : Soltero, 1.700 euros; pareja 2.700 euros; 1 hijo 3.500 euros.

: Soltero, 1.700 euros; pareja 2.700 euros; 1 hijo 3.500 euros. Málaga : Soltero, 1.800 euros; pareja 2.800 euros; 1 hijo 3.700 euros.

: Soltero, 1.800 euros; pareja 2.800 euros; 1 hijo 3.700 euros. Sevilla : Soltero, 1.600 euros; pareja 2.500 euros; 1 hijo 3.300 euros.

: Soltero, 1.600 euros; pareja 2.500 euros; 1 hijo 3.300 euros. Bilbao : Soltero, 1.900 euros; pareja 2.900 euros; 1 hijo 3.900 euros.

: Soltero, 1.900 euros; pareja 2.900 euros; 1 hijo 3.900 euros. Zaragoza : Soltero, 1.500 euros; pareja 2.300 euros; 1 hijo 3.000 euros.

: Soltero, 1.500 euros; pareja 2.300 euros; 1 hijo 3.000 euros. Alicante: Soltero, 1.300 euros; pareja 2.300 euros; 1 hijo 3.000 euros.

Justificación para las cuatro primeras

Con esto, el inversor inmobiliario añade un pequeño resumen de algunas ciudades justificando el motivo del salario: en primer lugar, a Madrid la considera como una ciudad con un coste de vivienda alto, por lo que se necesita un sueldo más elevado para cubrir hipoteca o alquiler, gastos fijos y ahorro mínimo.

En cuanto a Barcelona, afirma que es similar a Madrid "en presión sobre el bolsillo", con precios inmobiliarios elevados y costes urbanos que aumentan el salario necesario.

València, por su parte, tiene un menor coste de vivienda respecto a las dos grandes. Por tanto, requiere un sueldo más moderado para mantener una calidad de vida similar.

Finalmente, valora Málaga como una ciudad con costes más contenidos que Madrid y Barcelona, donde el salario necesario suele ser más bajo. Igualmente, aclara que varía según la zona y la demanda turística.

Consejos prácticos y reflexión

Guirado también comparte algunos consejos prácticos para vivir sin ir ahogado: el primero es comparar la oferta de la vivienda y el salario local antes de mudarse. Además, es necesario calcular los gastos fijos mensuales y multiplicarlos por tres, para tener colchón de emergencia. Por último, cabe valorar si conviene alquilar o hipotecarse, según el plazo y los intereses actuales.

Así, el experto invita a reflexionar sobre la relación entre los precios de la vivienda y los salarios en el país.