Vivienda y coste de vida
Marc Guirado, inversor inmobiliario: "Este es el sueldo que necesitas en Barcelona o Madrid para vivir sin ir ahogado"
El experto invita a reflexionar sobre la relación entre precios de la vivienda y salarios
El salario que cambia la vida en España: a partir de esta cifra ganar más ya no aumenta tanto el bienestar
Las empresas necesitan gastar hasta 210 euros para que un trabajador gane 100 euros netos más, según Pimec
El alto precio de la vivienda es un tema recurrente en la sociedad española. En esa línea, el agente inmobiliario Marc Guirado opina que, más que el elevado coste de los pisos, es necesario reflexionar y tener claro el salario que necesita una persona trabajadora para poder cubrir de forma adecuada todos los gastos y necesidades básicas de la vivienda sin que esto suponga un gran esfuerzo.
De esta forma, el especialista compara el sueldo que se requiere en algunas de las principales ciudades españolas para cubrir la vivienda y el coste de la vida en ellas para poder "vivir sin ir ahogado".
Salario necesario para no vivir ahogado
Con tal de determinar una cifra exacta, Guirado ha considerado el pago de hipoteca o alquiler razonable; las facturas de agua, luz e internet; la alimentación; el transporte; la seguridad social; los impuestos; y un margen de ahorro o para imprevistos.
Y deja claro que no incluye en esta lista gastos extraordinarios ni lujos.
Sueldo por ciudades españolas
En este sentido, Guirado valora el suelo mínimo necesario para no vivir ahogado en diferentes ciudades, dependiendo de si se es una persona soltera, en pareja o con 1 hijo:
- Madrid: Soltero, 2.200 euros; pareja 3.300 euros; 1 hijo 4.500 euros.
- Barcelona: Soltero, 2.000 euros; pareja 3.200 euros; 1 hijo 4.200 euros.
- València: Soltero, 1.700 euros; pareja 2.700 euros; 1 hijo 3.500 euros.
- Málaga: Soltero, 1.800 euros; pareja 2.800 euros; 1 hijo 3.700 euros.
- Sevilla: Soltero, 1.600 euros; pareja 2.500 euros; 1 hijo 3.300 euros.
- Bilbao: Soltero, 1.900 euros; pareja 2.900 euros; 1 hijo 3.900 euros.
- Zaragoza: Soltero, 1.500 euros; pareja 2.300 euros; 1 hijo 3.000 euros.
- Alicante: Soltero, 1.300 euros; pareja 2.300 euros; 1 hijo 3.000 euros.
Justificación para las cuatro primeras
Con esto, el inversor inmobiliario añade un pequeño resumen de algunas ciudades justificando el motivo del salario: en primer lugar, a Madrid la considera como una ciudad con un coste de vivienda alto, por lo que se necesita un sueldo más elevado para cubrir hipoteca o alquiler, gastos fijos y ahorro mínimo.
En cuanto a Barcelona, afirma que es similar a Madrid "en presión sobre el bolsillo", con precios inmobiliarios elevados y costes urbanos que aumentan el salario necesario.
València, por su parte, tiene un menor coste de vivienda respecto a las dos grandes. Por tanto, requiere un sueldo más moderado para mantener una calidad de vida similar.
Finalmente, valora Málaga como una ciudad con costes más contenidos que Madrid y Barcelona, donde el salario necesario suele ser más bajo. Igualmente, aclara que varía según la zona y la demanda turística.
Consejos prácticos y reflexión
Guirado también comparte algunos consejos prácticos para vivir sin ir ahogado: el primero es comparar la oferta de la vivienda y el salario local antes de mudarse. Además, es necesario calcular los gastos fijos mensuales y multiplicarlos por tres, para tener colchón de emergencia. Por último, cabe valorar si conviene alquilar o hipotecarse, según el plazo y los intereses actuales.
Así, el experto invita a reflexionar sobre la relación entre los precios de la vivienda y los salarios en el país.
- José Pablo López despide a Javier Ruiz tras no poder evitar su marcha a La Séptima con un mensaje de afecto: 'Gracias por resistir tanta campaña
- Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Leo Messi
- Fernando (39 años), único habitante de un pueblo abandonado: 'Siempre digo que soy monologuista por obligación, porque no tengo con quién hablar
- Los 100 millones de dólares enviados a la cuenta suiza de Juan Carlos I, 18 años después
- Javi (23 años), el joven que vive en una cabaña aislada tras una infancia difícil en centros de menores: 'Desde que he venido aquí he renacido personalmente
- La oposición italiana critica a Meloni por crear una crisis diplomática 'sin fundamento' con España
- Audiencias TV ayer viernes: 'De lunes a viernes' gana a 'YAS verano' en coincidencia y 'First dates' supera al Peliculón de Santiago Segura en Antena 3
- Barcelona se enfrenta al pago de 109 millones de euros por haber denegado permisos a nuevos hoteles