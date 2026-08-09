Vivienda
Santi Marín (22 años), propietario de una casa trabajando en el campo: "En cinco años la tendré pagada"
"Hay mucha gente que quiere trabajar en el campo pero no hay gente profesional", defiende el joven
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En un contexto de crisis habitacional debido a la escalada de precios y la falta de oferta complican el acceso a la vivienda a muchas familias y jóvenes. Poco común es la situación de Santiago Marín, un joven de 22 años que trabaja en el campo y que ha conseguido convertirse en propietario de una casa cerca de Albacete.
La vivienda, cuenta en el programa La Sexta Xplica, la ha pagado por su cuenta, sin ayuda de sus padres, con un préstamo personal. "En cinco años la tendré pagada", expone tras revelar que le ha costado menos de 50.000 euros.
Marín explica en un medio local que la casa se encuentra en Fuensanta, a unos 40 minutos de Albacete. El inmueble era una propiedad embargada que un banco quería vender y que estaba ocupada, dos circunstancias que abarataron el precio significativamente. Una vez comprada, no tuvo problemas para que se marcharan. En sus redes sociales, el joven va subiendo vídeos de cómo evoluciona el proceso de reforma de la casa.
"No hay gente profesional"
En la Sexta, Marín defendió que "hay mucha gente que quiere trabajar en el campo pero no hay gente profesional", lo que le ha permitido a él, cuenta, ganarse bien la vida. Una afirmación que generó discrepancias en el plató.
"Olé tú por haberte comprado un piso con 22 años, pero decir que no hay gente cualificada para el campo... lo que no hay son sueldos dignos. A mí me consta que todo el mundo quiere trabajar", le rebatió Amina Mouthadi, camarera afincada en Bilbao.
"Hombre, para pagar una casa con 22 años... yo tengo 36 y dos hijos y pago un alquiler de 700 euros viviendo en Bilbao", añadía Mouhtadi. "Me parece chocante que un chaval de su edad piense así, que la gente no quiere trabajar en el campo. Por supuesto que quiere, pero son 20 horas por 1.200 euros", insistía ella, mientras que el joven negaba esta información.
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