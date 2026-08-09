Boris y Rosa, más de 16 años sin pagar facturas: "Siempre hay que depender de algo, pero hay que ser un poquito más libre"

En el mundo ajetreado en el que vivimos, parece imposible que exista gente dispuesta a cambiarlo todo para conseguir la vida de sus sueños. Sin embargo, hay personas que lo hacen, como Boris y Rosa, que han reconstruido durante más de 16 años una finca abandonada y la han convertido en lo que, a día de hoy, es su hogar.

La historia de esta pareja la expone Arnau Serrado en su canal de YouTube, un chico que sube contenido a sus redes sociales con las historias de gente que ha abandonado la ciudad para vivir una vida simple y autosuficiente en mitad de las montañas.

Más de cuatro cabañas con material reciclado

En uno de sus vídeos cuenta el caso de Boris y Rosa, una pareja que ha construido más de cuatro cabañas basándose en la bioconstrucción, con material reciclado y con cosas que han ido encontrando por su terreno. Ellos son el reflejo de que con esfuerzo y con ganas puedes conseguir la vida de tus sueños; simplemente tienes que luchar por ello.

Además de Rosa y Boris, la familia está compuesta por su hijo, llamado Riu, y su perro, llamado Pupi. "Esta finca era pura zarza y árboles hace 16 años. No había ninguna piedra colocada; no había nada aquí. Ha sido con esfuerzo, cariño y motivación -sobre todo motivación- hacia la sostenibilidad lo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos".

La permacultura

La pareja abrió las puertas a su terreno hace más de un año: "Ahora estamos empezando a abrir las puertas, hace un año y medio o así. Lo hacemos para que la gente pueda autoconstruirse, en este caso, sus propias bioconstrucciones, ya que creemos en la permacultura".

Boris y Rosa enseñando cómo funciona la bioconstrucción. / YouTube / Arnau Serrado

El término que usa la pareja -la permacultura- se refiere al sistema de diseño para crear espacios de vida, agricultura sostenible y comunidades regenerativas que imitan los patrones de la naturaleza. Los principios éticos de este sistema son: cuidar la tierra, cuidar a las personas y repartir con justicia.

Autosuficiencia y facturas

"Es más como la manera de vivir: hacer un poco de comunidad, compartir; es como toda la manera de vivir en general. Hay que ser lo máximo autosuficiente que puedas, teniendo en cuenta todo lo que eso engloba", exponen Boris y Rosa.

De hecho, la pareja es completamente autosuficiente en agua y electricidad, de manera que llevan 16 años sin pagar facturas: "En esta finca no nos llega ningún cable, ni tubo, ni nada. Hay un pozo, que lo cavó el hombre de la antigua finca, con el que obtenemos agua, y tenemos placas solares y baterías para el tema de la electricidad".

Alimentación autosuficiente

Sobre la alimentación, Boris comenta que tienen la intención de ser completamente autosuficientes, aunque aún no lo son: "Hay una parte en la que intentamos llevar a cabo la autosuficiencia, intentamos comer de nuestro propio cultivo. También tenemos gallinas para el tema de los huevos, y en el futuro queremos más animales".

Boris enseñando el gallinero que tiene en casa. / YouTube / Arnau Serrado

Finalmente, Boris hace una reflexión final del sistema en el que vivimos y hacia dónde vamos: "Al final, todo lo que veis aquí es una herencia para nuestros hijos. Queremos concienciar también de que hay maneras posibles. Cada vez más, la gente se está concienciando y quiere tirar para vivir de maneras diferentes, en las cuales dependas lo mínimo del sistema. Obviamente, siempre hay que depender de algo, pero hay que ser un poquito más libre y, al final, disfrutar más la vivencia de tu vida y la crianza de tus hijos".